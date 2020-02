Changements proposés au Grand Prix d’Australie pour 2021

Le circuit de rue d’Albert Park du Grand Prix d’Australie pourrait subir des changements importants avant l’édition 2021, selon les responsables.

Une course qui en 2020, fêtera dix années consécutives comme première manche de la saison de Formule 1, Albert Park a longtemps été critiqué pour sa tendance à créer des courses de procession, mais cela pourrait bientôt être une chose du passé.

Planifiant actuellement un resurfaçage de la piste au cours des deux prochaines années, le PDG d’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a révélé que des modifications de l’aménagement étaient sérieusement envisagées.

“Dans un an ou deux, nous allons refaire surface”, a-t-il révélé à Autosport.

«Nous avons un dialogue avec la Formule 1 sur la façon dont nous faisons évoluer la piste pour nous assurer que les changements survenus dans les voitures depuis 1996 se reflètent dans les changements ou ajustements apportés à la piste.

«Que cela s’élargisse dans certaines régions, que ce soit du cambre dans certaines régions ou d’autres aspects. C’est tout un travail en cours.

“Nous saurons probablement, de façon réaliste, au moment de l’événement, plus sur les délais et quand les travaux sont susceptibles de se produire – que ce soit dans les 12 prochains mois ou les 24 prochains mois.”

Inaugurée en 1996, la F1 a considérablement changé depuis que Albert Park a été inscrit au calendrier, et Westacott promet maintenant que l’AGPC envisage un large éventail de modifications.

“Il ne fait aucun doute que les voitures ont évolué et changé de 1996 à 2020, et elles vont certainement changer à nouveau en 2021”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, ce que nous pouvons faire, c’est si nous voulons faire un changement, regardez tout.

«Les types de choses que nous examinons sont le mélange d’asphalte et son impact sur la dégradation des pneus, nous examinons les virages et s’ils peuvent être ajustés.

«Mais nous ne voulons pas diminuer le caractère du circuit, et nous devons tenir compte du fait qu’il y a un lac, et qu’il y a des terrains de jeu, et qu’il y a des revenus massifs, par exemple, aux tours 1 et 2 et aux tours 15 et 16. .

“Donc, vous ne pouvez pas simplement faire des changements de style greenfield où vous avez la géographie et la topographie existantes et ainsi de suite.

«Ce n’est pas comme si nous ferions des opérations bancaires à la Zandvoort ou quelque chose comme ça, je peux le promettre.

“Ce que nous faisons est d’examiner toutes les différentes entrées, des limites de vitesse dans la voie des stands, aux largeurs, à l’abrasivité de l’asphalte, et nous sommes en dialogue actif avec la Formule 1 à ce sujet.”

Des changements qui ne manqueront pas d’être salués par la plupart, sinon la totalité, du paddock, le GP d’Australie a vu le vainqueur venir de la première ligne de la grille à six des neuf dernières courses.

