Channel 4 se voit attribuer des temps forts de la F1 en 2020

Date publiée: 17 janvier 2020

Il y a un coup de pouce bienvenu pour les téléspectateurs britanniques en clair de la Formule 1, car Channel 4 a désormais obtenu des temps forts prolongés avant la saison 2020.

L’accord exclusif de la Formule 1 avec Sky Sports, conclu lorsque Bernie Ecclestone était toujours à la barre, signifie que regarder la Formule 1 au Royaume-Uni coûte cher aux fans britanniques.

Channel 4 a toujours conservé une option gratuite et, en 2019, a conclu un accord avec Sky Sports pour héberger la couverture en direct de l’ensemble du Grand Prix de Grande-Bretagne, ainsi que les faits saillants de la course du reste des Grands Prix qui ont constitué le calendrier.

Mais, avant la campagne 2020, Motorsport Broadcasting rapporte que Channel 4 peut maintenant montrer les faits saillants étendus des 22 courses du calendrier en plus de la couverture continue du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cela signifie que les fans de Formule 1 peuvent regarder 70% des courses maintenant contre 50% en 2019, le montage de la course pouvant durer environ 60 minutes au lieu de 45.

L’ensemble des temps forts se déroulera désormais pendant 150 minutes, au lieu de 120, et les fans devront attendre un peu moins pour voir le programme, car Channel 4 peut désormais montrer les qualifications étendues et les temps forts des courses deux heures et demie après le damier. par rapport à la restriction de trois heures en place pour 2019.

Cette décision représente un pas dans la bonne direction pour la couverture gratuite de la Formule 1 au Royaume-Uni, mais l’accord exclusif de Sky Sports n’expire pas avant la fin de la saison 2024.

