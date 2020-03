Chaque pilote de F1 invité au Grand Prix virtuel de Bahreïn

La Formule 1 a invité les équipes à inscrire chacun de leurs pilotes pour participer au premier Grand Prix virtuel de ce week-end.

L’événement comprendra une course de 28 tours sur Codemasters F1 2019 en utilisant le circuit international de Bahreïn. S’adressant à . dans une interview exclusive, le chef des affaires numériques de F1 et ESports Julian Tan a déclaré: “C’est un GP virtuel, nous voulons donc évidemment que le plus de pilotes réels participent possible.”

En raison des restrictions et des garanties actuelles en place, les conducteurs participeront à l’événement à distance plutôt que de se rendre à un seul endroit. Certains ont déjà participé à d’autres événements au cours de la semaine dernière, notamment les simulateurs réguliers Max Verstappen et Lando Norris.

Cependant, la F1 tient à ce que les pilotes ayant moins d’expérience de jeu puissent également participer dimanche. Les concurrents ne seront pas autorisés à modifier leurs réglages, les dommages à la voiture seront réduits et les aides telles que l’antipatinage et les freins antiblocage seront autorisées.

Combien d’entre eux participeront? “C’est difficile à dire pour le moment”, explique Tan.

“Nous parlons toujours aux équipes et nous poussons autant que nous le pouvons, nous espérons pouvoir obtenir autant de pilotes de F1 sur la grille que possible.”

F1 est «toujours en discussion avec [the teams]”Et n’a pas encore exclu aucun des pilotes actuels participant dimanche.

Mais étant donné le temps limité dont la F1 a eu à organiser l’événement, d’autres pilotes seront probablement nécessaires pour combler les espaces non occupés par les courses de F1 régulières. “Nous parlerons à des influenceurs dans le domaine, potentiellement à de jeunes stars du sport automobile et à d’autres stars du sport au sens large afin de remplir cette grille”, a déclaré Tan.

Pilotes confirmés pour le Grand Prix virtuel de Bahreïn

* AlphaTauri est Toro Rosso en F1 2019

Cet article sera mis à jour lorsque les pilotes seront confirmés

