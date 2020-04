Charles Leclerc, Alex Albon et George Russell se joignent à la série Virtual GP

Date publiée: 2 avril 2020

La série Virtual Grand Prix sera renforcée par quelques autres pilotes de Formule 1 qui se joindront à la compétition ce week-end, dont Charles Leclerc de Ferrari.

Seuls Nicholas Latifi de Williams et Lando Norris de McLaren se sont initialement inscrits à la course inaugurale à Bahreïn, avec Max Verstappen de Red Bull, un autre coureur de sim passionné, refusant la possibilité de participer car il n’était pas familier avec la course sur le jeu officiel de Formule 1 … et il ne court que pour gagner.

Mais alors que Codemasters, les producteurs du jeu, espèrent toujours tenter Verstappen de rejoindre, d’autres pilotes de Formule 1 vont s’impliquer pour la course de ce week-end dans un Albert Park virtuel, Melbourne.

Leclerc, Alex Albon de Red Bull et son coéquipier de George Latifi rejoignent cette fois Latifi et Norris.

La diffusion de la course commencera dimanche à 20 heures BST et mettra également en vedette l’ancien chauffeur devenu expert Johnny Herbert, qui a probablement l’intention de couper à nouveau le premier virage, et le cricket anglais démarrera Ben Stokes.

Non seulement sera diffusé en direct sur YouTube, mais il sera également diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports F1.

Prêt à repousser les limites… levez-vous, @ benstokes38!

Il courra aux côtés de son compatriote Red Bull @alex_albon dimanche #VirtualGP 🙌 # F1Esports pic.twitter.com/YJZbIh8z5T

– Formule 1 (@ F1) 2 avril 2020

