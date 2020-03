«Charles Leclerc au courant des pièges de la deuxième année»

Date publiée: 20 mars 2020

Charles Leclerc pourrait être confronté à sa saison la plus difficile en Formule 1 alors qu’il se prépare pour une deuxième année avec Ferrari et tous les «pièges» qui en découlent.

La saison dernière, Leclerc a intensifié la Scuderia et a brillé de mille feux.

Le pilote monégasque a non seulement affronté Sebastian Vettel, battant souvent son coéquipier quadruple champion du monde, mais a également remporté deux grands prix et remporté le plus de pole positions de tous.

Mais au milieu de tout cela, il a également commis d’énormes erreurs, notamment en se brisant lors des qualifications pour le GP d’Azerbaïdjan alors qu’il était le favori pour prendre la pole position.

Leclerc a reçu une certaine latitude non seulement de Ferrari mais aussi des médias italiens, qui étaient parfois extrêmement critiques à l’égard de son coéquipier Vettel.

Cette année, Leclerc doit apporter son jeu A tous les week-ends, car la pression augmentera.

Dans une interview avec le site officiel de F1, le patron de l’équipe Mattia Binotto a déclaré: «Charles sait que la deuxième année dans une équipe de haut niveau a plus d’embûches, mais c’est un garçon qui apprend si vite que je suis sûr qu’il sera en mesure de gérer le la pression de la meilleure façon. “

Le patron de l’équipe, cependant, estime que sur les deux pilotes, le nouveau SF1000 est peut-être mieux adapté à Vettel.

Bien que l’Allemand ait terminé derrière son coéquipier sur les feuilles de temps de Barcelone, Binotto dit que la voiture semble favoriser le style de Vettel.

Il pense cependant que Leclerc pourra s’adapter.

“Je le pense [it should be more suited to Vettel], du moins dès les premières indications de Barcelone », a-t-il expliqué.

«Cela dit, l’une des meilleures compétences des grands pilotes est de pouvoir s’adapter à la voiture dont vous disposez et d’en tirer le meilleur parti.

«Pour notre part, nous devons essayer de les aider à atteindre cet objectif, ce que nous faisons avec les deux pilotes.»

