Charles Leclerc et Lando Norris à la tête d’un événement d’e-sport caritatif

Date publiée: 11 avril 2020

Charles Leclerc et Lando Norris en tête de liste des pilotes de F1 participant à la nouvelle compétition Esports «Race for the World».

La série virtuelle cherchera à collecter des fonds pour le Fonds de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Leclerc a été l’un de ceux qui ont participé à la mise en place de l’initiative, l’objectif de la série étant de collecter 100 000 $ pour aider à combattre les effets dévastateurs de COVID-19 dans le monde entier.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Leclerc a déclaré: «Je suis tellement heureux que cela se réalise.

«Nous devons tous être unis dans ce domaine et voir tout ce groupe se rassembler pour une même cause se sent bien.»

Leclerc sera également rejoint par d’autres stars de la F1, Alex Albon, Norris, Antonio Giovinazzi et le duo Williams George Russell et Nicholas Latifi.

Ce sera une double bataille familiale alors qu’Arthur Leclerc affrontera à nouveau son frère aîné après leur première apparition dans le cadre de la F1 Esports Series «en Australie» pour Ferrari.

Albon devra également courir contre un frère pendant que Luca participe.

De la Formule 2, Giuliano Alesi, Louis Deletraz, Sean Gelael, Antonio Fuoco, Callum Ilott et Christian Lundgaard participeront tous.

Le leader du Championnat de Formule E Antonio Felix da Costa sera en action, tout comme le champion de Super Formula 2019 Nick Cassidy et le pilote de réserve Haas Pietro Fittipaldi.

Le pilote de moto Luca Salvadori figurera sur la liste des engagés, tandis que le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois complète la grille des 19 personnes.

L’événement sera une série de trois nuits. Tout commence le samedi 11 avril à partir de 18h BST, avec des courses qui ont ensuite lieu les mardi et vendredi suivants.

Il y aura deux courses dans chaque manche, disputées sur une distance d’un quart de longueur. La piste sera décidée au hasard 15 minutes avant le début de la course avec un tour complet d’une durée d’environ deux heures.

Les courses seront diffusées en ligne, tandis que la page des dons se trouve ici.

Dans un communiqué, les promoteurs de l’événement ont déclaré: «L’initiative est une réponse au blocage actuel de la pandémie mondiale.

“[It] donne aux pilotes une autre occasion de courir en ligne, de divertir les fans du monde entier et de collecter des fonds pour le fonds de l’OMS qui a été créé pour aider à lutter contre les coronavirus à travers le monde. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.