«Charles Leclerc et Max Verstappen ne refuseraient pas Mercedes»

Date publiée: 18 avril 2020

George Russell dit que ni Max Verstappen de Red Bull ni Charles Leclerc de Ferrari ne diraient non si Mercedes venait appeler.

Le marché des pilotes pour 2021 montre lentement des signes de mise en place, bien qu’il soit quelque peu compliqué par l’absence de course réelle jusqu’à présent cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Lewis Hamilton n’a pas encore signé de nouvel accord avec Mercedes – son contrat est en cours à la fin de 2020, tandis que le dernier accord glissant d’un an de Valtteri Bottas prendra également fin.

Chez Ferrari, Sebastian Vettel n’a pas encore accepté une prolongation de son contrat qui est en vigueur après 2020, bien qu’il aurait été proposé une prolongation d’un an.

Les Verstappen de Red Bull et Leclerc de Ferrari sont en fait les seuls pilotes des trois meilleures équipes qui ont déjà leur avenir assuré grâce à des accords allant jusqu’à 2023 et 2024 respectivement.

Russell est bien sûr en position privilégiée pour prendre place avec les Silver Arrows car il sert de pilote junior pour l’équipe, mais il pense que ni Verstappen ni Leclerc ne diraient non si les six fois consécutifs champions et pilotes Mercedes et constructeurs Mercedes est venu appeler.

“Mes aspirations sont claires: je veux être champion du monde”, a-t-il déclaré au Evening Standard.

«Pour le moment, je suis très fidèle à Williams. Ils m’ont donné l’opportunité de conduire en F1 et je ne l’oublierai jamais.

“Je suis associé à Mercedes et bien sûr, ils sont la force dominante et chaque pilote en F1 ne les refuserait pas, même Max [Verstappen] et Charles. Voilà combien les gens voudraient être dans la Mercedes. “

La première saison de Russell en Formule 1 l’année dernière a été difficile – bien qu’il ait dominé l’ancien coéquipier de Williams, Robert Kubica, le FW42 non compétitif signifiait qu’il avait terminé 2019 en tant que seul pilote sans point de championnat du monde.

Mais Russell a gradué dans la série en tant que champion F2 en titre, terminant devant Lando Norris et Alex Albon qui se retrouvent maintenant respectivement chez McLaren et Red Bull, donc il sent que leurs réalisations mettent en évidence ce dont il peut lui-même être capable.

“C’est une sorte de nouvelle génération pour nous, les jeunes pilotes”, a-t-il déclaré.

«C’est formidable d’être entré en F1 et de courir contre d’autres personnes que j’ai déjà courues.

«Il est parfois difficile de voir des gars contre qui on a assez bien évolué en F2, qui sont maintenant en tête de la grille et moi à l’arrière. Mais je sais à quoi ça ressemble; ce sont des balançoires et des ronds-points. Je suis content de jouer le long match car je veux une carrière de 15 à 20 ans en F1.

«Je sais que quoi qu’il arrive maintenant, ça ne va pas me définir ni Lando ni Alex. Nous aurons notre chance. Je vais être honnête et dire que je suis heureux pour eux, heureux qu’ils brillent, mais j’espère que j’aurai ma chance aussi. “

