Charles Leclerc «était un peu trop impatient avant»

Date publiée: 5 avril 2020

Charles Leclerc dit que la leçon la plus importante qu’il a apprise lors de sa première saison de Formule 1 avec Ferrari a été la «patience».

Le pilote monégasque a fait irruption sur la scène de la Formule 1 en 2018 avec Sauber, après avoir remporté les titres GP3 et F2 les deux saisons précédentes.

Leclerc impressionnerait suffisamment Ferrari pour décrocher le deuxième siège aux côtés de Sebastian Vettel pour 2019, en remplacement de l’ancien champion du monde Kimi Raikkonen.

Ce fut un début bancal pour Leclerc, mais il grandira en tant que pilote tout au long de l’année et remportera plus de victoires, de bâtons et de points que son coéquipier Vettel, quadruple champion du monde.

Et dans une Ferrari Q et A avec des fans sur les réseaux sociaux, Leclerc a déclaré que la patience était la chose la plus importante qu’il avait apprise l’année dernière, admettant qu’avant il était «un peu trop impatient».

“La patience est quelque chose de très important et quelque chose que j’ai eu du mal à avoir dans le passé”, a-t-il déclaré.

“Mais j’ai appris avec Ferrari que vous en avez besoin car, évidemment, vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite. Parfois, il faut un peu de patience pour apprendre des meilleurs, de Seb et de l’équipe et les choses prennent du temps à s’installer.

«Il faut parfois attendre un peu. J’étais un peu trop impatient avant. »

Cette impatience a sans doute conduit à des erreurs coûteuses qui se sont glissées dans la conduite précoce de Leclerc pour Ferrari, mais il dit que ces erreurs ont fait de lui un meilleur pilote.

“J’ai sûrement fait quelques erreurs au cours de ma carrière mais ils ont aussi fait de moi le pilote que je suis aujourd’hui, j’ai appris de ces erreurs”, a-t-il expliqué.

“Donc, non, je ne changerais rien simplement parce que cela m’a transformé en la personne que je suis maintenant.”

Leclerc est tenu en très haute estime chez Ferrari comme une star du futur, et ils l’ont prouvé en lui offrant un nouveau contrat qui lie le jeune jusqu’en 2024.

Mais Leclerc a admis qu’il a encore du mal à croire qu’il est un pilote Ferrari.

“Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien”, a-t-il dit. «Même si cela fait déjà un an que j’ai commencé à conduire pour Ferrari, je ressens une sensation spéciale à chaque fois que je mets le maillot rouge.

«Il est encore difficile de croire que je suis ici. C’est un honneur et j’ai hâte de me remettre sur la bonne voie. »

