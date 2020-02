Charles Leclerc: la vitesse de virage du SF1000 est en hausse

Date publiée: 27 février 2020

Ferrari a «atteint» l’objectif d’une meilleure vitesse dans les virages avec la nouvelle SF1000, cependant, Charles Leclerc reconnaît que l’équipe doit travailler sur la performance globale.

Leclerc a partagé les fonctions de conduite avec Sebastian Vettel lors du Jour 4 des tests de pré-saison.

Le pilote monégasque a parcouru 80 tours du Circuit de Catalunya lors de la séance de l’après-midi avec un meilleur temps de 1: 18.244.

Cependant, ce temps était de 1,3s sur le meilleur temps de la journée.

Il a déclaré au site officiel de F1: “Le secteur 3 est le plus technique, où il y a le plus de virages, et là-dessus, je suis presque sûr … nous nous sommes améliorés et je peux aller plus vite dans les virages.”

Leclerc pense que la vitesse dans les virages est la plus grande amélioration que Ferrari a apportée avec le SF1000.

La saison dernière, la voiture de la Scuderia était épique en ligne droite mais manquait dans les virages.

Ferrari a essayé d’y travailler dans la dernière partie de la saison, mais sans trop de joie.

Cette année, Leclerc dit qu’ils ont bien compris.

“Je pense que la plus grande force est la vitesse dans les virages”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous avons atteint notre objectif.

“Nous devons attendre et voir les performances globales de la voiture, mais … nous tournons les virages plus rapidement que l’an dernier, donc c’est positif.”

Mais alors que le SF1000 est peut-être meilleur dans les virages, il est à craindre que la voiture ne ralentisse globalement.

“Nous devons continuer à travailler sur cette voiture pour débloquer un peu plus de performances”, a ajouté Leclerc.

«Je pense que pour chaque voiture, il y a un équilibre cible, un équilibre que vous ciblez pour les qualifications et pour la course afin d’extraire le maximum de la voiture.

“Pour l’instant, nous avons essayé différentes options, je pense que j’ai commencé à avoir une idée de l’équilibre que nous devons viser pour être le plus rapide sur la bonne voie.

“Nous devrons finaliser cela pour la dernière journée, ce qui sera très important pour les qualifications et la course à Melbourne.”

