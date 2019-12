Charles Leclerc: Le rêve est de combattre Sebastian Vettel pour le titre

Date publiée: 20 décembre 2019

Charles Leclerc a révélé que son rêve était d’affronter son coéquipier Ferrari Sebastian Vettel pour le championnat des pilotes.

Leclerc est arrivé chez Ferrari pour la campagne 2019 après un an en Formule 1 avec Sauber – à l'origine, il devait être le numéro 2 de Vettel, mais cela n'a pas fonctionné de cette façon.

Dès l'ouverture de la saison à Melbourne, Leclerc a montré sa capacité à défier Vettel et il a terminé P4 du championnat, 24 points devant le quadruple champion du monde.

2019 est venu et a disparu avec plusieurs points d'éclair majeurs entre la paire. Les désaccords et les tentatives de commandes d'équipe sont revenus pour mordre Ferrari à Singapour et en Russie, tandis que les deux pilotes sont entrés en collision dans le GP du Brésil, jetant un éventuel double-podium.

Leclerc a été présenté comme un futur champion du monde, mais même si le champion en titre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont considérés comme ses principaux rivaux, Leclerc dit que son rêve est de se battre avec Vettel pour la couronne.

Leclerc a remporté l'exploit de l'année aux Gazzetta Sports Awards après sa fantastique première saison avec la Scuderia, et en s'adressant au journal italien La Gazzetta dello Sport, il a déclaré: "Pour être honnête, je pensais que ça aurait été une saison très difficile pour moi, surtout avec Sebastian Vettel dans mon équipe, quelqu'un qui a remporté le titre quatre fois.

«C'était un grand défi mais je l'ai vu comme une grande opportunité pour moi et je l'ai relevé.

"Ma relation avec Seb est bonne même si les gens ne me croient pas, mon rêve est de me battre l'année prochaine pour le titre, mais pas avec Hamilton ou Verstappen mais avec Vettel, cela voudrait dire que Ferrari serait la meilleure voiture."

Pour la première fois de sa carrière, Leclerc contribue au développement de la voiture qu'il conduira pour la saison suivante, et le jeune considère cette «pression» comme une bonne chose.

"Ce sera la première fois que je resterai dans la même voiture pendant 2 ans de suite", a-t-il déclaré.

«Cela va être très positif même si j'aurai plus de pression sur moi.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.