Charles Leclerc met P11 vers une approche différente

Date publiée: 19 février 2020

L’année dernière, Ferrari a remporté la bataille de pré-saison mais a perdu le championnat. Cette année, la Scuderia a adopté une approche différente, explique Charles Leclerc.

Leclerc était en action sur le Circuit de Catalunya le jour de l’ouverture des tests de pré-saison, mais ce fut modéré pour Ferrari.

Il a parcouru 131 tours mais son meilleur temps en 1: 18,289 l’a laissé à la 11e place sur 15 pilotes.

C’était un contraste frappant avec la pré-saison de l’année dernière lorsque Ferrari terminait le plus souvent la tête du classement.

Leclerc a expliqué à Crash.net: «Nous avons un peu changé notre approche par rapport à l’année dernière.

«L’an dernier, les tests ont été excellents, mais la première course a été un peu moins bonne et je pense que nous avons appris quelques choses à ce sujet.

«Cette année, nous avons décidé de nous concentrer un peu plus sur nous-mêmes et d’essayer d’apprendre autant que possible la voiture au cours de ces premiers jours, puis de nous concentrer sur les performances un peu plus tard et nous verrons si cela porte ses fruits.

«C’était donc un peu différent. Je pense que l’année dernière, nous étions un peu plus du côté de la performance et cette année, nous allons plus loin.

“Pour l’instant, c’est une première journée positive mais très difficile à comparer.”

. @Charles_Leclerc est de retour sur la bonne voie 😊 (séance de l’après-midi)

🎥: LeclercNews # F1Testing # Charles16 pic.twitter.com/opwozCBZhA

– Page des fans de Charles Leclerc (@LeclercNews) 19 février 2020

Comme si la nouvelle Ferrari était un pas en avant, il a répondu: “Pour l’instant, il est assez difficile de commenter car nous ne nous sommes pas concentrés sur les performances mais plutôt sur la meilleure connaissance de la voiture, avant de travailler sur les performances.

«Donc, pour le moment, c’est difficile à dire, mais c’est sûr qu’il y a eu beaucoup de travail. Ce ne peut être qu’une évolution.

“Mais pour vous dire où je ne peux pas vous dire exactement parce que nous n’avons pas encore poussé la voiture.”

Le pilote monégasque devait partir mercredi, assis sur la touche tandis que Sebastian Vettel conduisait le SF1000.

L’Allemand, cependant, «ne se sentait pas bien» le matin, obligeant Ferrari à changer de line-up.

Leclerc a reçu un réveil tôt pour être sur la piste à temps pour le départ à 9h.

“6 h 45 ce matin, j’ai reçu l’appel et je dormais à ce moment-là”, a-t-il révélé.

«C’était assez tard mais finalement ça n’a pas beaucoup changé. Pour les mécaniciens, ce n’était pas facile car pour changer la forme du pilote, cela prend toujours un peu de temps.

«Ils ont dû faire un changement tardif, mais en termes de plan, c’était essentiellement le même.»

