Charles Leclerc remporte la victoire aux débuts de Virtual GP

Date publiée: 5 avril 2020

Six pilotes de Formule 1 ont pris part au dernier Grand Prix Virtuel officiel de ce sport, et c’est Charles Leclerc qui est arrivé en tête.

La deuxième course de la série comptait beaucoup plus de grands noms du monde de la Formule 1. Lando Norris et Nicholas Latifi sont revenus mais ont été cette fois rejoints par Leclerc, Alex Albon, Antonio Giovinazzi et George Russell. Jenson Button a également rejoint la grille, tout comme Arthur Leclerc, frère cadet de Charles.

Les frères et sœurs ont immédiatement montré qu’ils voulaient faire des affaires en qualifications, Charles prenant P2 et Arthur P5. Les autres pilotes de F1 sont également entrés dans le top 10 avec l’homme Ferrari. Russell a réussi la P3 avec Albon en P6 juste devant Latifi, Giovinazzi et Norris.

Norris, le plus impressionnant du peloton en matière d’Esports, n’a jamais pu compenser sa performance de qualification décevante car il a été expulsé de la session avant l’extinction des feux. Alors que le reste commençait, il a plutôt appelé Max Verstappen pour une épaule sur laquelle pleurer.

Heureusement, il n’y avait pas de tels problèmes pour les autres. Leclerc s’est bien éloigné pour conserver son avance au départ, juste devant Russell, Albon et son frère. Plus loin, Giovinazzi et Latifi se sont battus avec Stoffel Vandoorne pour P7.

Eh bien… le #VirtualGP a connu un début chaotique! 😅

Ne manquez pas le point culminant de cette course passionnante – connectez-vous ci-dessous! #RaceAtHome # F1Esports

– Formule 1 (@ F1) 5 avril 2020

Le Red Bull d’Albon a ensuite abandonné l’ordre en P12 alors que le pilote thaïlandais a trop freiné et est allé filer dans les barrières. La rumeur veut que Helmut Marko envisage sérieusement de le laisser tomber pour la prochaine course.

Russell a ensuite commis une erreur de sa part, permettant à un Leclerc 1-2 de prendre forme. Mais cela n’a pas duré longtemps, car la pilote de F2 Christina Lundgaard a forcé Arthur à commettre une erreur qui l’a ramené en P5 après huit tours.

La fenêtre de l’arrêt au stand s’est alors ouverte et Button s’est brièvement rendu aux hauteurs vertigineuses de P2 avant d’entrer et de rejoindre P7. Après que tout le monde s’était opposé aux pneus neufs, Charles Leclerc menait toujours confortablement devant Lundgaard et Russell. Cela s’avérerait ainsi pour le reste de la course car aucun des deux n’a réussi à s’approcher de lui.

“J’ai tout donné, les gars!”

Un premier rêve #VirtualGP pour @Charles_Leclerc! 😍 # F1Esports #RaceAtHome @FerrariEsports pic.twitter.com/ksx9avBV3Y

– Formule 1 (@ F1) 5 avril 2020

La bataille la plus divertissante dans les dernières étapes s’est avérée être la lutte pour P4 entre son frère et Giovinazzi, le premier sortant en tête grâce à une passe du virage 1 à l’intérieur dont Daniel Ricciardo serait fier.

Derrière eux, Albon a récupéré pour prendre la P8 tandis que Latifi est rentré à la maison en P11, entre Pietro Fittipaldi et Button. Un train de voitures a suivi l’ancien pilote Brawn de près sur la ligne, avec Johnny Herbert et Ben Stokes une minute et demie plus loin.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.