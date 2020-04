Charles Leclerc revit la victoire du Grand Prix d’Italie 2019

Date publiée: 12 avril 2020

Charles Leclerc dit que sa victoire pour Ferrari en 2019 devant leurs fans à domicile à Monza a été le «meilleur jour» de sa vie.

Le pilote monégasque a relevé un défi féroce de Mercedes Hamilton Lewis et Valtteri Bottas pour prendre le drapeau à damier, réclamant la victoire pour Ferrari sur le sol national.

Il s’agissait de sa deuxième victoire en tant que pilote de Formule 1, mais on comprend pourquoi il considère cela comme le «meilleur jour» de sa vie.

S’exprimant dans le cadre de la dernière vidéo Instagram Live de F1, il a déclaré: «C’était le plus beau jour de ma vie, sans aucun doute.

«C’était très, très spécial – tant de gens applaudissant pour une équipe, l’équipe dans laquelle je fais partie – et une équipe si spéciale, qui est Ferrari.

«Toute la semaine se préparait à ce moment, et finalement gagner cette course était fou. [When I was] sur le podium, il y avait des centaines de milliers de personnes et 99% portaient du rouge… et ils ont commencé à chanter l’hymne national. Ce fut un moment très spécial. »

C’était la première victoire de la Scuderia dans leur pays d’origine depuis 2010, mais Leclerc affirme que la pression était là bien avant que les lumières ne s’éteignent le jour de la course.

«C’est la première fois de ma carrière que je subissais autant de pression», a-t-il déclaré.

«Le week-end commence le lundi, le week-end de course, avec beaucoup d’activités. Le mardi ou le mercredi, nous étions à Milan, [there were] tant de gens.

«Vous pouvez vraiment sentir que tout le pays, toute l’Italie est avec vous et derrière Ferrari en général, et vous pouvez sentir qu’ils veulent absolument que vous gagniez.

«Puis la course, dimanche, a été folle.

«J’ai eu Valtteri [Bottas] moins d’une seconde derrière moi pour toute la course, puis Lewis [Hamilton] arrivé vers la fin et a commencé à me pousser aussi.

«C’était très difficile de rester concentré et je pouvais voir les fans italiens applaudir dans les tribunes; J’essayais de me forcer à ne pas regarder les fans dans les tribunes et à continuer de regarder la piste.

“Mais quand j’ai finalement gagné, c’était un soulagement, c’était un sentiment vraiment spécial.”

Il a ensuite été demandé au pilote monégasque s’il avait revu la course à un moment donné.

“Deux fois. En anglais et en italien », a-t-il confirmé.

“Je sais ce qui s’est passé à la fin, donc je suppose que ça aide [with the suspense].

“Mais bien sûr, cela me donne encore des frissons à chaque fois que je vois la fin de la course, et c’est toujours très spécial de la regarder en arrière.”

