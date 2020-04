Charles Leclerc se joint à la campagne pour la Croix-Rouge italienne

Le pilote de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc a montré sa solidarité dans ces moments où le monde est arrêté à cause de la pandémie de coronavirus. Pour cette raison, il a rejoint une campagne de soutien à la Croix-Rouge italienne.

Malheureusement, ce pays a été l’un des plus durement touchés par COVID-19 et c’est pourquoi les services et le personnel médical ont dû faire face à une crise aux proportions inimaginables. L’Italie a enregistré 147 577 personnes infectées à ce jour, dont 32 534 ont guéri, 98 273 souffrent toujours de la maladie et 18 849 sont décédées.

Suivant dans le message dans lequel le pilote monégasque et d’autres grandes personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Alessandro del Piero, Gianluigi Buffon et Paolo Maldini, entre autres, sont à l’image:

“N’abandonnez jamais. Dans cette bataille, il n’y a pas de différence. Chacun de nous peut faire sa part, quelle que soit sa taille. L’important est d’agir avec l’autre et de respecter la sécurité de tous. Si l’Italie est forte, nous sommes faire l’histoire.

Hier, le masque a été utilisé pour se cacher. Aujourd’hui pour vous protéger. Demain pour montrer qui nous sommes. Aidez-moi à soutenir ceux qui n’abandonnent jamais.

Faites votre don à la Croix-Rouge italienne en http://nevergiveup.tinaba.it“. #NeverGiveUp #BeyondTheMask.

.