Charles Leclerc se souvient du Grand Prix d’Italie «tendu»

Date publiée: 6 avril 2020

C’est une chose de courir après une victoire en Grand Prix avec Lewis Hamilton directement sur votre aile arrière, c’est une autre d’être un pilote Ferrari qui fait exactement cela à Monza.

Mais c’est ce à quoi Charles Leclerc a dû faire face la saison dernière lors du GP d’Italie alors qu’il tentait de remporter un deuxième Grand Prix.

Il estime que la course a été la plus forte pression qu’il a ressentie toute la saison.

Leclerc a commencé le Grand Prix d’Italie 2019, sa première course à Monza en tant que pilote Ferrari, depuis la pole position.

Il a pris une petite avance au départ uniquement pour que les pilotes Mercedes de Hamilton et Valtteri Bottas le ferment.

Hamilton a tenté à plusieurs reprises de dépasser le pilote monégasque alors que Leclerc recevait un avertissement pour sa défense.

Malgré quelques mouvements à la frontière, Leclerc est resté devant Hamilton qui a fait une petite erreur qui a permis à Bottas de se hisser au deuxième rang.

Le Finlandais n’a cependant pas réussi à dépasser Leclerc qui a disputé sa deuxième victoire de la saison.

“Pression à Monza”, a-t-il déclaré à un fan de questions / réponses lorsqu’il a été interrogé sur la pression de sa première saison avec Ferrari.

«L’année dernière à Monza a été assez tendue.

«D’abord, Valtteri était juste derrière lui, puis Lewis était juste derrière moi.

«Donc, beaucoup de pression, surtout à Monza.

«Toute la semaine a été consacrée à gagner avec Ferrari.

«Tout le pays était derrière nous et j’ai ressenti beaucoup de pression.

«C’était tendu dans le casque, mais la seule chose que je me disais était de rester calme et de me concentrer sur ce que je devais faire dans la voiture, ce qui était le plus important pour essayer de ramener le résultat à la maison.

«C’est ce que nous avons fait, mais il y avait certainement beaucoup de pression.»

La star monégasque a également été interrogée par les fans sur la leçon la plus importante qu’il avait apprise au cours de sa première année avec Ferrari.

Il a répondu: «Je pense que la patience.

«La patience est quelque chose de très important et avec lequel j’ai lutté dans le passé.

«Mais j’ai appris avec Ferrari que je dois l’avoir.

“De toute évidence, vous ne pouvez pas tout avoir de la bonne manière tout le temps et parfois vous devez avoir de la patience pour apprendre des meilleurs.

«Les choses prennent du temps à se régler, vous devez donc parfois attendre un peu.»

