Charles Leclerc s’est concentré sur «bien travailler», pas sur les résultats

Date publiée: 11 février 2020

Charles Leclerc estime qu’il n’a pas besoin de se concentrer sur les résultats, mais plutôt sur le bon fonctionnement car cela conduira au succès.

La saison dernière, le pilote monégasque a remporté le plus de pole positions mais n’a réussi à en convertir que deux en victoires en grand prix.

Ferrari s’est laissé aller le dimanche à travers un mélange de problèmes de fiabilité et d’erreurs.

Cette saison, au volant d’une SF1000 «extrême», Ferrari espère porter le combat à Mercedes alors que la Scuderia poursuit son premier titre de pilote depuis 2007.

Mais plutôt que de fixer des objectifs de résultats, Leclerc dit que son objectif est de faire les verges et les résultats suivront.

“Je mets toujours la barre très haute à chaque saison que je fais, non pas en termes de résultats mais en termes de préparations et en me concentrant sur le travail que je dois faire dans la voiture”, a déclaré le joueur de 22 ans.

«Je me concentre rarement sur les résultats simplement parce que je pense que si je travaille bien, les résultats viendront et si nous travaillons bien en équipe, les résultats viendront.

“Je me concentre là-dessus.

«Je me suis entraîné plus que jamais pour me préparer pour la saison. Je me sens prêt maintenant.

“J’ai hâte d’être dans la voiture et de voir où nous en sommes par rapport aux autres.”

Il a ajouté: «Cette année va changer un peu pour moi.

«L’année dernière, tout était nouveau. J’ai dû découvrir toute l’équipe.

“Même si j’étais à la Ferrari Drivers ‘Academy, tout semblait très gros et c’était nouveau de s’adapter aux systèmes, aux processus.

«Cette année, ce sera un peu plus facile pour moi, mais d’un autre côté, il y aura beaucoup d’attentes.

«J’ai travaillé très dur pour être au niveau que je veux être cette année et j’espère que ce sera une année positive.»

Le SF1000 fait sa première mondiale! # F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/lWFIO8wnnm

– Formule 1 (@ F1) 11 février 2020

Leclerc a assisté mardi soir au lancement du SF1000 au Théâtre municipal Valli de Reggio Emilia.

La nouvelle voiture présente une carrosserie amincie, une suspension révisée et est un peu plus rouge que la meilleure de l’année dernière.

“Je pense que c’est toujours émouvant quand on voit une nouvelle voiture et que la SF1000 ne fait pas exception”, a ajouté Leclerc.

«Je me suis senti ému quand je l’ai vu et vous pouvez voir tout le travail des gars ici à Maranello, ce qu’ils ont fait pour amener la voiture où elle est maintenant.

“J’ai hâte de monter sur la piste et de l’essayer.”

Les tests de F1 commencent le 19 février sur le Circuit de Catalunya.

