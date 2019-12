Charles Leclerc signe un nouveau contrat Ferrari jusqu'en 2024

Date publiée: 23 décembre 2019

Ferrari a confirmé que Charles Leclerc avait signé une prolongation de contrat de deux ans pour rester avec l'équipe jusqu'en 2024.

Après avoir gravi les échelons juniors en tant que membre de la Ferrari Driver Academy, remportant les titres GP3 et F2 consécutivement, Leclerc a fait irruption sur la scène F1 avec Sauber en 2018.

Cette année recrue suffirait à convaincre Ferrari de le promouvoir à un siège de course aux côtés de Sebastian Vettel pour 2019 où le pilote monégasque revendiquerait plus de victoires, de pôles et finirait devant le quadruple champion du monde du championnat des pilotes.

Leclerc a été initialement sous contrat avec la Scuderia jusqu'en 2022, mais le nouvel accord l'engage désormais jusqu'en 2024.

2 victoires 🏆

4 tours les plus rapides 💨

7 pôles 🙌

10 podiums 🍾

… Et une extension de contrat à 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️

Nous sommes ravis d'annoncer que @Charles_Leclerc sera avec nous jusqu'en 2024 🤩 # essereFerrari 🔴 # Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 23 décembre 2019

"Je suis très heureux de rester avec Ferrari", a déclaré Leclerc. «La saison dernière, conduire pour l'équipe la plus illustre de Formule 1 a été une année de rêve pour moi.

"J'ai hâte de profiter d'une relation encore plus profonde avec l'équipe après ce qui a été une année 2019 intense et passionnante. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve et j'ai hâte de recommencer la saison prochaine."

Le directeur de l'équipe Mattia Binotto, qui a admis avoir eu du mal à gérer la relation Leclerc / Vettel en 2019, a ajouté: «Avec chaque course qui passe cette année, notre souhait de prolonger notre contrat avec Charles est devenu de plus en plus évident et la décision signifie qu'il le fera maintenant avec nous pour les cinq prochaines saisons.

«Cela démontre que Charles et la Scuderia ont un bel avenir ensemble.

«Charles fait partie de notre famille depuis 2016 et nous sommes plus que fiers des résultats que nous obtenons avec notre Académie.

"Nous sommes donc très heureux de pouvoir annoncer qu'il sera avec nous pendant de nombreuses années à venir et je suis sûr qu'ensemble, nous écrirons de nombreuses nouvelles pages de l'histoire du Cheval Cabré."

Les spéculations se poursuivront cependant quant à savoir qui sera le partenaire de Leclerc après 2020, le contrat de Vettel expirant et Hamilton fortement lié à son siège.

