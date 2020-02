Charles Leclerc sur sa prise de notes pas si secrète

Date publiée: 20 février 2020

Charles Leclerc dit que sa prise de notes lors des tests en Espagne n’a rien de nouveau, il n’est allé «à l’ancienne» qu’en utilisant un bloc-notes.

Le pilote monégasque a partagé quelques détails supplémentaires que Ferrari voulait probablement lui quand il a involontairement affiché ses notes aux caméras omniprésentes.

Les médias sociaux ont rapidement souligné que le nouveau SF1000 souffrait de sous-virage dans les virages longs et à basse vitesse. Du moins selon les notes de Leclerc.

Leclerc a révélé que sa prise de notes n’est pas nouvelle, il a seulement choisi d’utiliser un stylo et du papier plutôt que la technologie.

“Maintenant, je reviens aux vieux trucs”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«J’ai eu plusieurs fois par le passé où je charge toutes mes notes, j’arrive au briefing en fin de journée après avoir fait 150 tours, et puis c’est un peu déroutant.

“Je suis donc de retour avec le cahier et le stylo, ce qui est très agréable. C’est quelque chose que j’ai l’habitude de faire.

«Nous faisons tellement de tours que cela peut être déroutant à la fin de la journée et tout écrire m’aide à me souvenir, pour être plus précis lors du briefing du soir.»

. @Charles_Leclerc montrant les notes qu’il a prises lors des tests 👀

📸: via @ Gianludale27 # F1 #Testing pic.twitter.com/ustJPWBK4s

– Page des fans de Charles Leclerc (@LeclercNews) 19 février 2020

Le pilote Ferrari, qui entame sa deuxième saison en Formule 1, a connu un démarrage lent des essais de pré-saison mercredi.

Bien qu’il ait parcouru 131 tours en SF1000, son meilleur temps au tour l’a laissé en 11e place sur la feuille de temps.

Leclerc, cependant, estime que la Ferrari de cette année est un pas dans la bonne direction, d’autant plus qu’elle a plus de flexibilité pour s’adapter à la fois à son style de conduite et à celui de Sebastian Vettel.

“L’an dernier, à chaque course, ils ont noté tous mes commentaires, ils me connaissent donc bien mieux en tant que pilote”, a déclaré Leclerc à Autosport.

«Ils savent ce dont j’ai besoin, quel équilibre je dois réaliser au mieux sur piste, et ils ont essayé au moins d’avoir la flexibilité dans la configuration de la voiture pour s’adapter à mon style de conduite, ce qui sera la plus grande différence pour cette année. Je suppose.

«Cela devrait être un pas en avant.

“Bien sûr, nous avons plus de flexibilité dans la configuration des voitures cette année, donc c’est toujours une bonne chose pour les deux pilotes.

«Nous pouvons adapter la voiture plus en détail à notre conduite, puis – encore une fois, nous n’avons pas encore poussé la voiture, mais nous savons que nous avons plus de flexibilité, c’est un fait.

“Cela ne peut être que positif.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.