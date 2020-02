Charles Leclerc toujours pas pardonné pour le saut en parachute

Date publiée: 17 février 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, est toujours un peu fâché avec Charles Leclerc pour avoir effectué un saut en parachute pendant les vacances d’hiver.

Leclerc a opté pour une poussée d’adrénaline après la saison en sautant de 13000 pieds à Dubaï – mais il ne l’a pas préalablement autorisé avec Ferrari.

Leclerc a dit qu’il demandait généralement la permission lors de la planification d’activités hors piste, mais avait une approche différente pour la tentative de parachutisme.

“Je n’ai pas [ask for permission] pour le parachutisme, parce que je viens de me dire qu’au cas où ça tournerait mal, je ne serais pas là pour être prévenu! », a déclaré Leclerc au salon AutoSport International en janvier.

«Alors, oui, je suis juste allé pour ça, et puis ils étaient un peu contrariés. À la fin, je ne le ferai pas une deuxième fois.

“C’était incroyable. Mais c’était juste pour le faire une fois. »

Binotto discutait récemment de ses deux pilotes Ferrari à la télévision italienne et a évoqué cette infâme tentative de parachutisme.

“Nos pilotes sont le meilleur duo de F1”, a déclaré Binotto au “Che tempo che fa” de Rai 1.

“Seb est quadruple champion du monde, il n’a pas besoin d’être présenté.

«Charles est un garçon né dans notre académie et c’est la première fois qu’un garçon de la FDA vient chez Ferrari. L’espoir est qu’il y en a d’autres qui le suivent. Il a remporté une course comme Monza lors de sa deuxième saison en F1, ce qui est beaucoup à faire.

«Mais ils nous font aussi parfois souffrir un peu.

«Charles a sauté avec un parachute et n’a rien dit à personne… pardonné? Non. Il a dit qu’il ne recommencerait jamais et j’espère qu’il l’a compris. »

Binotto a également été demandé sa prédiction quant à l’endroit où Ferrari serait dans l’ordre hiérarchique cette saison à venir, mais a refusé d’en faire une.

“Nous ne pouvons jamais faire de prédiction”, a-t-il déclaré.

«L’année dernière, nous avons quitté la pré-saison en pensant que nous allions être très rapides, puis nous avons pris une douche froide en Australie au début de la saison. Nous n’avons récupéré qu’à la fin.

Nous sommes jeunes et il y a encore beaucoup de place pour grandir. Il y a des leçons à tirer du passé, comme la fiabilité.

L’important est de grandir. Tous les cycles gagnants ont pris des années. Il n’y a jamais eu d’adversaires aussi forts qu’aujourd’hui. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.