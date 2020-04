Charles Leclerc triomphe d’Alex Albon dans le Grand Prix virtuel chinois

Date publiée: 19 avril 2020

Malgré tous les efforts d’Alex Albon, Charles Leclerc a réussi à s’imposer deux fois sur deux lors du dernier Grand Prix Virtuel

La troisième course de la série a connu la grille la plus illustre à ce jour, avec sept pilotes de F1 actuels aux côtés de grands noms d’autres sports tels que Ian Poulter, Thibaut Courtois et Ciro Immobile.

Leclerc a disputé les qualifications pour prendre la pole position, George Russell, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi impressionnant également mais décrochant des pénalités de grille de cinq places.

Pour cette raison, Leclerc a commencé juste devant Albon et est resté confortablement devant au départ. Plus loin, Carlos Sainz, la seule McLaren en cours d’exécution en raison de problèmes de connexion pour Lando Norris, a perdu le contrôle et a filé.

Leclerc et Albon ont rapidement commencé à reculer, l’homme Red Bull plongeant dans les stands après cinq tours pour essayer de retirer la contre-dépouille. La stratégie a fonctionné Ferrari le conducteur est sorti une place derrière lui après s’être piqué.

Les deux hommes se sont ensuite frayés un chemin à travers le peloton et, malgré les meilleurs efforts de son coéquipier Courtois, Albon n’a pas pu conserver son avance. Ils ont échangé leurs positions à plusieurs reprises au tour 11, le Monégasque venant en tête pour prendre la P2 derrière Sainz, qui n’avait pas encore fait mine.

Pas tous les jours, vous voyez un gardien de but avec une passe décisive 😉Le joueur d’équipe ultime @thibautcourtois 🤣👏 #VirtualGP pic.twitter.com/5MPcqfiVIZ – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 19 avril 2020

À la mi-course, Sainz avait piégé, donnant à Leclerc la tête, Albon moins d’une seconde derrière. Derrière eux, Stoffel Vandoorne et Guanyu Zhou se sont battus pour la dernière place du podium, ce dernier venant en tête.

Leclerc a alors commencé à étendre son avance sur Albon tandis que Giovinazzi, Latifi et Sainz se sont battus pour les positions finales avec des points, Russell devant eux en P5.

Avec six tours à faire, Vandoorne a récupéré la P3 mais a rapidement annulé tout ce travail en obtenant une pénalité de trois secondes. Derrière lui, Giovinazzi a perdu la connexion et Sainz a dépassé Latifi, poussant l’Espagnol jusqu’à P9.

Leclerc a continué de s’éloigner d’Albon et, au moment où il a franchi la ligne, avait une avance d’un peu moins de trois secondes. Le pilote thaïlandais a pris P2 confortablement tandis que Zhou, vainqueur du premier GP virtuel de la saison, a complété le podium.

Il a gagné à Melbourne… il gagne à Shanghai! Charles @ Charles_Leclerc fait deux victoires consécutives #VirtualGP! # F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO – Formule 1 (@ F1) 19 avril 2020

Russell a également profité de la pénalité de Vandoorne pour terminer en P4, tandis que Latifi a fait un mouvement au dernier tour sur Sainz pour reprendre la P9, laissant l’homme Mclaren dans la position finale de marquer des points.

La victoire de Leclerc était son deuxième triomphe consécutif dans la série et sa deuxième victoire du week-end après sa victoire à Veloce. Il se révèle rapidement être le meilleur coureur Esports F1 a à offrir.

