Charles Leclerc un «phénomène», sera champion du monde «bientôt»

Date publiée: 30 janvier 2020

Jean Alesi a décrit Charles Leclerc de Ferrari comme un «phénomène» et l’a amené à remporter le titre de champion du monde dans un avenir proche.

Il y avait une certaine inquiétude sur le fait que le passage à Ferrari était arrivé trop tôt pour Leclerc, qui n’avait qu’un an d’expérience en Formule 1 avant de devenir le remplaçant de Kimi Raikkonen à la Scuderia.

Cependant, Leclerc a franchi l’énorme pas avec facilité, surclassant et surpassant son coéquipier Sebastian Vettel tout en développant un avant-goût de ce sentiment de victoire avec deux victoires en 2019.

Leclerc a laissé une impression durable sur beaucoup, dont Alesi, un ancien pilote de Ferrari, Tyrrell, Benetton, Sauber, Prost et Jordan avec un peu plus de 200 apparitions en Formule 1 à son nom.

“C’est un phénomène”, a déclaré Alesi à la radio italienne Rai.

“Je suis sûr qu’il sera bientôt champion.”

Alesi a également été interrogé sur une plainte courante selon laquelle la Formule 1 est un sport ennuyeux à regarder ces jours-ci, mais il pense que l’opinion s’est développée après avoir été gâchée dans le passé par d’autres époques de Formule 1.

“Je ne suis pas d’accord avec les gens qui disent que c’est ennuyeux”, a réfuté Alesi.

“C’est simplement que nous le regardons différemment. Nous sommes gâtés de nous souvenir de grandes courses du passé.

«Mais maintenant, les pilotes sont tous très bien entraînés et préparés, les courses sont plus rapides et plus puissantes. À chaque course, ces pilotes vous livrent une belle bataille et je l’adore. »

