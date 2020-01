Charles Leclerc veut être «champion du monde» en 2020

Date publiée: 25 janvier 2020

Charles Leclerc de Ferrari dit que son objectif est de remporter le Championnat des Pilotes en 2020, et sinon il veut être «sûr» de le remporter en 2021.

Leclerc a accédé à un siège Ferrari pour 2019, remplaçant le vétéran Kimi Raikkonen pour courir aux côtés du quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Et rapidement, il a surpassé son statut de pilote n ° 2, remportant plus de victoires, de pôles et de points que Vettel.

Leclerc est discuté avec Max Verstappen comme les noms les plus susceptibles de mettre fin à la domination de Lewis Hamilton sur la Formule 1, et le pilote monégasque a l’intention de le faire en 2020.

Et sinon, il veut que le titre 2021 soit une quasi-certitude pour lui avec les changements de règles à venir pour le sport pour l’année prochaine.

“J’espère qu’en 2020 je pourrai remporter le titre, mais je suis heureux d’attendre jusqu’en 2021 si j’ai le titre à coup sûr”, a déclaré Leclerc à Autosport International 2020.

«Ça va être très difficile et je pense que 2020 sera une année très importante où les équipes vont investir beaucoup parce que le plafond budgétaire arrive à partir de 2021.

«Je vais essayer d’être aussi prêt que possible pour 2021 car je pense que ce sera une grande année et j’espère que nous travaillerons correctement en équipe pour construire une bonne voiture pour pouvoir gagner le championnat.»

Ferrari aurait pu rapprocher Leclerc du titre 2019 sans un certain nombre d’erreurs stratégiques, tandis que Leclerc lui-même doit assumer une partie du blâme après quelques erreurs importantes, telles que son accident du T2 à Bakou qui lui a coûté un vrai coup de pôle.

Mais, Leclerc insiste sur le fait qu’il est au volant de la «meilleure équipe» sur la grille de Ferrari, et veut donc atteindre ses objectifs «ambitieux».

«Le but est toujours de viser le plus haut possible, donc au cas où j’y arriverais, je ne ferais que descendre un peu plus bas», explique-t-il.

«Fondamentalement, c’est d’être champion du monde, ce qui est très, très optimiste mais je viserai toujours très haut.

«Ça y est et je vais essayer de tout donner pour essayer de gagner. Au final, je conduis, pour moi, la meilleure équipe et je veux juste leur donner ce qu’ils méritent donc c’est à moi de faire le travail sur la piste. »

