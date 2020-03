Chase Carey: le régime de Bernie Ecclestone s’est plaint et n’a pas résolu les problèmes

Date publiée: 8 mars 2020

Le patron de la Formule 1, Chase Carey, a critiqué le régime précédent sous Bernie Ecclestone, disant qu’il venait de “se plaindre” et de ne pas “résoudre” les problèmes.

Carey a repris le rôle de PDG dans le Groupe de Formule 1 après que Liberty Media a finalisé l’achat de la série en janvier 2017, en remplacement d’Ecclestone.

Depuis que la prise de contrôle de Carey a supervisé un changement d’attitude, la F1 cherchant à étendre sa portée mondiale, à adopter de nouvelles technologies, mais également à réduire les coûts de la concurrence – quelque chose que les nouveaux règlements pour 2021 chercheront à résoudre en introduisant un plafond budgétaire.

Ecclestone a régulièrement fait part de son mécontentement à l’égard des moteurs turbo-hybrides V6 qui sont arrivés en F1 à partir de 2014, mais Carey pense qu’il y avait beaucoup de problèmes liés aux coûts qui n’avaient pas été traités correctement sous le régime précédent.

S’adressant à Autosport, il a déclaré: «Il y avait des choses dont le sport avait besoin pour se surpasser, ce qui n’est pas le cas.

«Je pense que le problème avec des choses comme les coûts est arrivé à un endroit qui aurait dû être réglé auparavant.

«Je pense que le sport ne s’est probablement pas organisé.

“J’ai parlé du moteur hybride et de l’incroyable technologie qui y est associée, et pourtant, les années qui nous ont précédés ont été pour la plupart des gens qui le craquaient plutôt que de dire:” C’est le moteur le plus efficace, c’est une technologie incroyable, «et ce fut vraiment une étape pour le sport de traiter un problème important.»

Les GP du Vietnam et des Pays-Bas rejoindront le calendrier de la Formule 1 cette année, tandis qu’une course en Arabie saoudite semble probable alors que la série continue de s’étendre sur de nouveaux marchés à travers le monde.

Carey dit que la demande de courses dépasse maintenant l’offre, le côté promoteur de l’entreprise étant un domaine qui nécessitait des travaux majeurs – il pense que l’ancien propriétaire vient de “se plaindre” et de ne pas “résoudre” les problèmes.

“Il y avait des questions sur le côté promoteur de notre entreprise, et je pense que la force de cela a été indiquée et a été un vrai positif”, a-t-il expliqué.

«Je pense que la force est avant tout juste la demande, de façon réaliste. Nous avons la chance d’avoir beaucoup plus de demande que d’offre pour les courses.

«Nous voulons être sélectifs et nous voulons des partenariats à long terme, mais cela a été positif.

«Je pense que c’est un signe de l’intérêt pour le sport, de l’intérêt qui n’était pas exploité parce que le sport ne faisait pas les choses dont vous aviez besoin.

«Le sport était devenu un peu trop critique envers lui-même, comme je l’ai dit, en craquant sur les moteurs, Bernie disant que je n’achèterais pas de billet.

«C’est se plaindre, pas réparer.

“Il y avait des problèmes, mais il n’y avait pas assez d’actions pour résoudre les problèmes, comme les coûts.

«Les gens se sont plaints de cela, mais ils n’ont rien fait à ce sujet.

“Habituellement, dans la vie, si vous avez des problèmes, vous les résolvez.”

