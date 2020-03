Christian Horner: 2020 sera «un souvenir inoubliable»

Date publiée: 22 mars 2020

Le directeur de l’équipe de Red Bull, Christian Horner, a assuré aux fans qu’une fois la saison de Formule 1 2020 commencée, elle serait “à retenir”.

Les sept premiers tours de la saison de Formule 1 ont été mis en suspens en raison de la pandémie de coronavirus, et aucune course avant juin au plus tôt n’est le résultat.

Mais Horner a assuré aux fans que lorsque nous participerons à des courses en 2020, ce sera une saison «inoubliable».

Dans un article sur Instagram, il a écrit: «Tout le monde en F1 a travaillé dur cette semaine en tant que collectif pour faire la bonne chose compte tenu des circonstances sans précédent auxquelles nous sommes tous confrontés actuellement.

«De nombreuses mesures ont été mises en place pour nous assurer que lorsque nous reprendrons la course, nous le ferons en toute sécurité pour nos fans, le personnel de F1 et les communautés que nous visiterons.

«Nous soutenons donc pleinement les mesures que la FIA et la F1 ont mises en place, y compris le report de l’introduction des règlements techniques 2021 jusqu’en 2022.

«Actuellement chez Red Bull, nous nous efforçons de nous assurer que nous avons toutes les meilleures mesures possibles en place pour assurer la santé et le bien-être de notre personnel et de leurs familles.

«Comme tous les fans, nous partageons la déception de ne pas pouvoir courir et de nouveaux Grands Prix ont été reportés ou annulés, comme le Grand Prix de Monaco, mais cette pandémie transcende notre sport et le changement est une nécessité étant donné la situation mondiale actuelle.

“Soyez assurés qu’une fois la saison commencée, ce sera un souvenir.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.