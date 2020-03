Christian Horner: DAS prouve la nécessité de changements en 2021

Date publiée: 6 mars 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que le système de direction à deux axes de Mercedes montre pourquoi il est important de fermer les échappatoires à partir de 2021.

Les nouvelles réglementations sportives, financières et techniques à venir pour la saison 2021 ont été conçues pour limiter les lacunes que les équipes peuvent trouver dans les réglementations afin de rendre la Formule 1 plus rentable et compétitive.

Mercedes a tardé à trouver une nouvelle échappatoire dans les règles actuelles en développant DAS qui permet à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de pousser et de tirer leur volant pour régler le pincement de leurs roues avant, réduisant ainsi la traînée vers le bas, améliorant les virages et réduisant l’usure des pneus.

Mais ces innovations font grimper les coûts pour les équipes qui les poursuivent, alors Horner pense qu’il est important que la réglementation 2021 permette de fermer rapidement ces échappatoires.

“Je pense que oui, parce que je pense que le problème est que si vous prenez DAS par exemple, c’est un système innovant et intelligent, il y a des arguments pour et pour, vous pouvez probablement argumenter dans les deux sens”, a-t-il déclaré à Racefans.net.

«La conséquence en est que cela entraînera inévitablement des coûts pour les équipes qui choisissent d’exploiter ce type de technologie.»

Mais d’un autre côté, on craint que les nouvelles règles ne découragent les équipes de développer leurs voitures. Horner ne pense pas que cela arriverait cependant.

«Je pense que tant que cela se fait de manière responsable, c’est bien», a-t-il déclaré.

«Le problème que nous avons, c’est que les règlements sont assez complexes et pas particulièrement transparents dans leur rédaction. Et bien sûr, tout se résume à l’interprétation, ce qui est souvent assez difficile. »

Horner n’est pas d’accord pour dire que les nouvelles règles sont une menace pour l’innovation en F1 – si un nouveau développement en vaut la peine, les équipes le poursuivront finalement.

«Cela dépend des performances qu’elle génère», a-t-il expliqué.

«Donc, vous pouvez très bien développer quelque chose, même pour une période de 12 mois, si cela présente des avantages.

«Ou quelle que soit la période de temps, vous pouvez vous en tirer. C’est comme des conduits en F, c’est comme des doubles diffuseurs, c’est comme tous les systèmes de suspension qui étaient sur la voiture, toutes ces choses.

«Je pense que l’innovation doit être un élément fondamental de la Formule 1.

“Je veux dire, ici, nous parlons du système DAS, il est très intelligent, certains ingénieurs brillants l’ont conçu, et je pense que l’innovation fait absolument partie de la Formule 1.”

