Christian Horner intervient dans le débat sur les voitures imitées

Date publiée: 21 février 2020

Alors que le RP20 de Racing Point ramène les voitures de copie dans les gros titres, Christian Horner estime que le partage entre les grandes équipes et les plus petites est vital pour la F1.

Racing Point a dévoilé sa voiture 2020, la RP20, lundi avant de prendre la piste mercredi pour le début des essais de pré-saison.

Et dès le premier tour, il était évident qu’il y avait plus de Mercedes que de Racing Point dans la voiture.

Le RP20 présente une ressemblance frappante avec la Mercedes de l’année dernière avec le fournisseur de moteurs et de boîtes de vitesses de l’équipe allemande Racing Point.

Racing Point a également utilisé l’éolienne de Mercedes pour aider à concevoir et développer la voiture 2020.

Les rivaux ne sont pas trop impressionnés, en particulier Haas qui est venu pour beaucoup de critiques pour être l’équipe B de Ferrari.

Horner, cependant, dit que la F1 a besoin de petites équipes pour pouvoir copier à partir des grands garçons.

Il a déclaré à the-race.com: «Je pense que les collaborations ont du sens car sinon des équipes comme AlphaTauri et Racing Point, Haas et même Sauber [Alfa Romeo], s’ils ne pouvaient pas acheter de suspension et de boîte de vitesses, c’est toute la R&D qu’ils vont devoir mener avec de grandes quantités de ressources.

“Bien sûr, certaines équipes semblent être allées plus loin dans leur clonage que d’autres, mais tant qu’il est conforme aux règles, je n’ai pas particulièrement de problème avec cela.”

«Pour Liberty, il crée une grille plus compétitive, pour les équipes, il rend la Formule 1 plus abordable.

“Bien sûr, vous ne voulez pas de 10 voitures qui se ressemblent toutes, mais je pense qu’il y a des éléments de la voiture qui sont transférables comme la suspension et les boîtes de vitesses, par exemple, qui ont beaucoup de sens.”

Red Bull est la seule équipe sur la grille avec une équipe B définie et reconnue à AlphaTauri, anciennement Toro Rosso.

