Christian Horner: la F1 peut entrer dans une saison de 18 courses

Date publiée: 16 avril 2020

Christian Horner ne voit aucune raison pour que la F1 ne puisse pas avoir une saison de 18 courses, à commencer par un GP autrichien à huis clos en juillet.

Dans l’état actuel des choses, le Red Bull Ring devrait accueillir le premier grand prix de la saison, car le GP de France devrait être reporté dans les prochains jours après que le gouvernement a interdit les rassemblements de masse jusqu’à la fin juin.

Le gouvernement autrichien a déjà ouvert la voie à la course du 5 juillet, déclarant qu’elle “ne fera pas obstacle” tant que la course se déroulera sans spectateurs.

Horner pense que c’est la solution parfaite.

Le patron de l’équipe Red Bull a déclaré à Sky Sports: «Le Red Bull Ring est une installation prête à l’emploi, il peut être prêt en très peu de temps pour répondre aux critères de la FIA.

«La perspective de pouvoir courir une course à huis clos est tout à fait réalisable.

«Je pense qu’il va y avoir un parcours par étapes vers des grands prix complets et il y a certains circuits dont ils parlent, des événements sans foule, potentiellement se concentrant uniquement sur la télévision avec un nombre limité de personnes, un personnel opérationnel limité comme moyen pour lancer le championnat.

«Le football et d’autres sports envisagent également le même itinéraire. Bien sûr, en Formule 1, il y a plus de distance entre les concurrents, ils ont des casques, etc., donc il y a aussi cette distance naturelle.

“C’est quelque chose que l’Autriche [promoters] et Red Bull étudient, mais bien sûr, ils doivent travailler avec les autorités locales et les gouvernements. Et donc pour le moment c’est juste en discussion. “

Plus tôt ce mois-ci, le patron sportif de F1, Ross Brawn, a déclaré qu’il aimerait participer à autant de courses que possible avec “trois courses, un week-end, trois courses, un week-end”.

Horner admet que le calendrier serait «difficile» mais dit que ce n’est pas impossible.

Il a ajouté: «Il y a toujours une confiance que nous pourrons avoir 18 courses entre le début de juillet et la fin de l’année et ce sera un championnat à fond.

«Ça va être difficile, mais je pense que lorsque nous commencerons, ça va devenir épais et rapide et ce sera un défi de taille.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.