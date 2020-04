Christian Horner: la F1 survivra, mais les 10 équipes?

Date publiée: 1 avril 2020

La Formule 1 avec ses «poches profondes» survivra à la crise financière actuelle mais Christian Horner se demande si les 10 équipes seront sur la grille pour profiter du moment.

Incapables de courir et face à la perspective d’un championnat considérablement réduit, les équipes de Formule 1 perdent de l’argent – et beaucoup.

À ce jour, deux grands prix, l’Australie et Monaco, ont été annulés alors que six; Bahreïn, le Vietnam, la Chine, la Hollande, l’Espagne et Bakou ont été reportés.

Les équipes font ce qu’elles peuvent pour économiser de l’argent, non seulement en votant pour la course du châssis de cette année la saison prochaine, mais en reportant également les nouveaux règlements techniques à 2022.

Il est également question de geler d’autres composants tels que la cellule de survie.

Tout cela, cependant, peut ne pas être suffisant pour sauver certaines des petites équipes, telles que Williams, qui se battent déjà pour leur survie.

Le patron de l’équipe Red Bull, Horner, dit qu’il appartient au reste des équipes de faire ce qu’elles peuvent pour maintenir les petites équipes en vie.

“La F1 est une entreprise très solide et elle a un énorme héritage”, a-t-il déclaré à BBC Sport. «La F1 survivra à cela.

«Que toutes les équipes survivent, c’est une autre affaire, et il est de la responsabilité de tous les directeurs d’équipe d’agir dans l’intérêt du sport et de tous ses participants (à l’esprit), de faire de notre mieux pour s’assurer que les 10 équipes sortent du autre côté.

«La différence en 2008 était que nous étions toujours en course, il y avait toujours un calendrier, il y avait encore des événements. Vous pouvez voir le problème plus clairement, alors qu’ici nous sommes plus aveugles.

«Quand recommencerons-nous à courir? C’est un scénario différent. 2008 avait ses pressions et les gens dans la salle à ce moment-là – Ron Dennis, Flavio Briatore et ainsi de suite – réfléchissaient aux intérêts du sport et il est crucial que nous le fassions collectivement en ce moment.

«Le monde est un endroit différent en ce moment. Bien sûr, les revenus sont très durement touchés. Nous ne savons pas encore à quel point il frappera la F1.

«Toutes les équipes ont réagi de manière responsable et collective. Évidemment, certaines équipes sont plus exposées que d’autres, en particulier les petites, et il est important que nous fassions de notre mieux pour protéger la communauté F1 du mieux que nous pouvons. »

La crise a également frappé le propriétaire de la Formule 1, Liberty Media.

Au cours du dernier mois, les actions du Nasdaq sous le symbole FWONK ont chuté à 27,23 $, en baisse de 10 $ par rapport au prix de fin février.

Horner n’est pas inquiet.

“Pour être honnête, la structure Liberty est assez compliquée et vous ne pouvez qu’imaginer que Live Nation, le propriétaire, prend également un coup dans le secteur des événements”, a-t-il déclaré.

«Mais ils ont aussi des poches profondes. Et ils ont toujours adopté une vision à long terme à ce sujet. Je pense qu’ils feront tout ce qui est nécessaire pour assurer la continuité du sport. »

