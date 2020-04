Christian Horner: Liberty renflouerait les équipes en difficulté

Date publiée: 19 avril 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que les propriétaires de Formule 1, Liberty Media, renfloueraient les équipes en difficulté pour protéger la série.

La saison de Formule 1 2020 est en suspens avec les neuf premiers tours annulés en raison de la pandémie de COVID-19, et sans surprise cela nuit aux équipes financièrement.

Au Royaume-Uni, Haas, McLaren, Renault, Williams et Racing Point ont tous profité du régime de congé qui prévoit que le gouvernement contribue à 80% du salaire d’un employé, jusqu’à 2 500 £ par mois.

Il y a également eu des réductions de salaire pour les gros salariés dans toute la grille de la Formule 1.

Le président de la FIA, Jean Todt, a récemment admis que la perte de certaines des plus petites équipes était possible en raison des implications financières de la perte de tant de courses, alors qu’il n’y a aucune garantie d’une action cette année.

Mais le directeur de Red Bull, Horner, pense que les propriétaires du sport, Liberty Media, renfloueraient toutes les équipes en difficulté dans une telle situation pour protéger l’avenir de la Formule 1.

“Cela pourrait être un coup énorme et à ce stade, le promoteur doit décider”, a-t-il déclaré au Guardian.

«C’est leur affaire, ils doivent décider comment garder ces équipes en vie parce qu’ils ont besoin d’équipes pour courir. Les gars de Liberty feraient tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que 10 équipes sont sur la grille et participent l’année prochaine.

“Afin de protéger leur propre entreprise, je pense qu’ils aideraient à faciliter, ce qui signifie payer, pour s’assurer que ces équipes seraient là pour concourir l’année prochaine.”

Dans le cadre des futures mesures de contrôle des coûts, la Formule 1 introduira un plafond budgétaire à partir de 2021 – il a été fixé à 175 millions de dollars par saison, mais la valeur devrait être abaissée avec McLaren poussant pour un chiffre aussi bas que 100 millions de dollars.

Red Bull, avec Mercedes et Ferrari sont clairement les trois meilleures équipes de F1, et les trois dépensent plus de 400 millions de dollars par an, donc Horner pense que certaines équipes utilisent ce débat sur le plafond budgétaire simplement pour pousser leurs propres agendas.

“Les équipes sont des bêtes compétitives, bien sûr, elles cherchent à utiliser un angle”, a-t-il déclaré.

«Le plafond est une discussion sur la compétitivité, pas sur l’argent. Il s’agit d’essayer de ramener les meilleures équipes à un niveau où les équipes du milieu de terrain sentent qu’elles peuvent concourir. La réalité est que quel que soit le niveau de dépenses, il y aura toujours des équipes qui courront à l’avant et des équipes qui courront à l’arrière. »

Les équipes ne sont pas parvenues à un accord lors de leur rencontre jeudi sur une nouvelle limite pour le plafond budgétaire. L’idée d’un plafond de 145 millions de dollars, passant à 130 millions de dollars après un an, a été présentée, tandis que le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a suggéré dans le passé un plafond budgétaire à deux niveaux pour les équipes fournisseurs et clients.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.