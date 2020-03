Christian Horner: Mercedes est la «référence absolue»

Date publiée: 11 mars 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a pour objectif de se rapprocher de la «référence absolue» qu’est Mercedes en 2020.

Au cours de la première année de son partenariat avec Honda en 2019, Red Bull a suivi une courbe ascendante constante et a mis fin à la saison comme une véritable menace pour Mercedes.

Et avec la réglementation restée stable pour 2020, les espoirs sont grands que la tenue autrichienne puisse contester la domination de Mercedes dès le départ.

Mais alors que les Silver Arrows sont la «référence absolue» que vise Red Bull, Horner pense également que les équipes de milieu de terrain se sont rapprochées des trois premiers de Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Interrogé sur les premiers signes des coureurs du milieu de terrain, Horner a déclaré, cité par Crash.net: «Je pense que l’écart a [closed].

«Cela se produit avec des réglementations continues et lorsque vous avez de la stabilité, les conceptions convergent et certaines d’entre elles convergent plus étroitement que d’autres.

“Je pense qu’il est inévitable que la grille se compose un peu de consortiums, ce qui est sain pour la Formule 1. La chose la plus importante pour nous est de faire converger cet écart avec Mercedes, qui est notre objectif car ils sont la référence absolue.”

Les tests de pré-saison ont été réduits de huit à six jours pour 2020, mais Horner pense que son équipe est en “forme raisonnable” pour la nouvelle saison.

“Nous avons fait beaucoup de choses étant donné que chaque pilote ne dispose que de trois jours dans la voiture avant le premier GP”, a-t-il déclaré.

“C’est très peu de temps, mais nous avons réussi à entrer dans cette période et à être productifs, donc par rapport à il y a 12 mois, notre kilométrage a considérablement augmenté et il nous semble que nous sommes mieux préparés pour la saison à venir qu’il y a 12 mois.

«La relation entre nous et Honda est plus mature et les règlements sont stables et il y a eu une continuité au cours de l’hiver avec ces règlements, donc je pense que nous sommes en forme raisonnable.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.