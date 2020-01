Christian Horner ravi de voir comment Lewis Hamilton gère la «jeune vague»

Date publiée: 19 janvier 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a hâte de voir Lewis Hamilton affronter la «jeune vague» de talents de la F1 dans les années à venir.

L’homme de Mercedes s’est précipité vers un sixième championnat du monde en 2019, le plaçant juste à un rang du record de Michael Schumacher, sept.

Mais en 2019, nous avons également vu l’émergence de Charles Leclerc chez Ferrari, tandis que pour la première fois, Max Verstappen de Red Bull a montré le genre de mentalité nécessaire pour devenir un jour champion du monde.

Et Horner est vraiment impatient de la bataille à venir entre ces deux générations.

“De temps en temps, une vague arrive et je pense que nous l’avons en ce moment”, cite-t-il sur Motorsport.com.

“Je pense donc que la dynamique de Max / Leclerc est particulièrement excitante, comment cela va se jouer au cours des prochaines années, comment Lewis peut encore se mesurer aux mecs.

“Parce qu’il y a encore de la vie en lui et je pense qu’il tient à se mesurer à la jeune vague qui passe.

“Je pense que pour la Formule 1, c’est fantastique d’avoir la dynamique des jeunes gars, des challengers, et de certains des gars plus âgés qui sont les vieux chiens qui connaissent tous les tricks.”

L’accord de Hamilton avec Mercedes est en place après 2020, mais il devrait signer de nouveaux termes après que Leclerc et Verstappen ont tous deux prolongé leurs accords avec Ferrari et Red Bull, respectivement.

Et même si Hamilton admet que ses aventures en dehors de la F1, comme sa marque de mode, sont un moyen de se donner quelque chose sur lequel se rabattre une fois qu’il prend sa retraite de la F1, cela ne signifie pas qu’il s’éloignera de sitôt.

«Le cœur de ce que je fais, c’est que j’aime la course, j’aime le défi», a-t-il expliqué.

«J’adore arriver en sachant que j’ai ces jeunes incroyablement talentueux qui essaient de me battre et de me surpasser, de me surpasser, et j’aime cette bataille dans laquelle je me lance chaque année.

“Et je travaille avec ces gars qui sont tellement plus intelligents que moi et qui me font me sentir plus intelligent, [and] quand je les mets au défi et que je leur prouve le contraire tant de fois, c’est irréel!

“Je n’ai pas peur [the day I retire]. Ça va être une triste journée, de raccrocher et d’arrêter de faire quelque chose que vous avez aimé toute votre vie et aussi longtemps que vous vous en souvenez. Mais c’est pourquoi j’ai toutes ces autres choses en place sur lesquelles je peux me rabattre.

«Côté mode, par exemple, j’ai trouvé une autre entreprise que je peux faire depuis longtemps en cas de succès. Actuellement ça se passe vraiment très bien mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais au moins, j’ai un autre intérêt.

«Mais il y a beaucoup de choses différentes qui pourraient m’intéresser. Je sais que ma vie ne se terminera pas lorsque je prendrai ma retraite. Et cela me donne beaucoup de réconfort, mais en ce moment, je me sens assez bien physiquement pour continuer, donc je vais essayer de le faire aussi longtemps que possible. “

