Christian Horner révèle un changement de «philosophie» pour Red Bull

Date publiée: 7 février 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, espère qu’un changement de «philosophie» mettra un terme à leurs ralentissements traditionnels de la saison.

L’équipe a augmenté ses performances tout au long de 2019, travaillant aux côtés de Honda qui a continué de trouver des gains de moteur, mais ce fut un autre début de saison lent qui a coûté à Red Bull toute chance d’être dans le combat pour le titre une fois qu’ils ont atteint leur forme.

Max Verstappen remporterait trois victoires et gagnerait lui-même la P3 au championnat des pilotes, mais la prochaine étape pour lui est maintenant de se battre pour le championnat des pilotes.

Mais s’il veut donner à Red Bull son premier titre depuis 2013, alors Horner sait que l’équipe doit commencer la saison de manière compétitive, et il espère qu’un changement de «philosophie» leur permettra de le faire.

«Il y a eu des facteurs ces dernières années – comme une transition du moteur ou un changement d’aileron avant [last year]», A-t-il déclaré lors d’un discours lors d’un événement médiatique Red Bull à Londres.

«Cette année, nous avons également changé notre philosophie au début de cette année, en étant vraiment plus tôt.

«Avec la stabilité des réglementations, il est évident [the] RB16 est vraiment une mise à niveau et une évolution du RB15. Il est axé sur la résolution de certains de ses points faibles et sur la mise à profit de ses points forts.

“Avec cette continuité, l’équipe a vraiment hâte de se mesurer aux pieds de Mercedes et de relever ce défi, car c’est à cette époque que le travail d’équipe compte vraiment: qu’il s’agisse des arrêts aux records du monde, de la bonne stratégie à adopter, ou bien sûr la fiabilité. “

Red Bull a été la dernière des dix équipes à annoncer le lancement de son challenger 2020 – le RB16 se brisera le 12 février.

Il est devenu presque traditionnel au fil des ans que la tenue autrichienne se lance dans une livrée de test frappante.

