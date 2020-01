Christian Horner: Seul un lapin sorti d’un chapeau peut arrêter le classique 2020

Date publiée: 15 janvier 2020

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que seule une personne «sortant un lapin d’un chapeau» peut empêcher son équipe, Mercedes et Ferrari de livrer une saison 2020 classique.

Des réglementations stables et des files de pilotes entre 2019 et 2020 offrent l’espoir que la convergence de Mercedes, Ferrari et Red Bull que nous avons vue au sommet de la F1 en 2019 puisse se poursuivre dans la nouvelle saison.

Si c’est le cas, nous pourrions être dans un classique en 2020 – Red Bull a déjà apaisé les craintes de leur démarrage lent traditionnel d’une campagne en disant qu’ils sont en avance sur le calendrier avec leur nouveau challenger, et le patron Horner pense que seule une équipe «tirant un lapin sans chapeau »peut nous coûter cette bataille à trois.

«Nous avons une continuité dans tous les aspects de l’année prochaine avec les conducteurs, avec les réglementations, avec l’alimentation du moteur, la régulation du moteur», a déclaré Horner sur Motorsport.com.

“Donc, à moins que quelqu’un ne tire un lapin d’un chapeau, je pense que nous sommes prêts pour une année vraiment excitante l’année prochaine entre Mercedes, Ferrari, nous-mêmes.

“Et ça pourrait être une vraie saison classique.”

Horner a été interrogé sur l’habitude de Red Bull de mal démarrer une saison, mais il a expliqué pourquoi il ne voyait pas cela se produire cette fois-ci.

“Le changement de régulation des ailes avant, et le changement de pneus au cours de l’hiver ont semblé nous affecter peut-être plus que nos adversaires”, a-t-il expliqué.

«Et bien sûr aussi, à cette époque, nous étions toujours en train de rattraper notre retard sur le plan de la puissance.

«Mais je pense qu’à partir de l’Autriche, nous avons vraiment pris le dessus et le deuxième semestre a été très compétitif pour nous.

«Je veux dire, si je repense à 2017, nous avions une voiture fantastique au début de l’année, nous aurions dû être au premier rang à Melbourne, nous avons remporté la deuxième course en Chine.

«Nous avions une voiture très, très compétitive, au début de 17. Et encore une fois, cela a été avec la stabilité des réglementations, et je pense que nous l’avons à nouveau de 2019 à 20.

“Vous ne pouvez pas évaluer ce que font les autres. Mais espérons que, théoriquement, le Melbourne [‘20] la voiture sera une mise à niveau de l’Abu Dhabi [‘19] voiture.”

