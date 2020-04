Cinq pilotes de Formule 1 confirment leur participation au deuxième Grand Prix Virtuel F1 Esports

Même avec la Formule 1 incapable de démarrer, les championnats virtuels sont l’alternative à la compétition. Pour la deuxième édition du F1 Esports Virtual Gran Prix, cinq pilotes actifs de la catégorie sportive la plus élevée ont confirmé leur participation.

Il y aura Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren) et les pilotes Williams, George Russell et Nicholas Latifi. Avec eux ont également confirmé plusieurs célébrités telles que l’ancien pilote Johnny Herbert et Ben Stokes, membre de l’équipe de cricket championne du monde britannique.

Julian Tan, directeur des affaires numériques F1 et des initiatives Esports, a commenté: “Suite au succès massif du F1 Esports Bahrain Virtual Grand Prix, nous sommes ravis d’être de retour en ligne ce week-end pour donner aux fans quelques action de course.

Une grille étoilée se forme avec nos stars de la F1, passées, présentes et futures, ainsi que de grands noms du sport et du divertissement. Nous espérons apporter un léger soulagement grâce aux sports virtuels alors que nous traversons tous ces moments difficiles ensemble, où les fans peuvent participer à notre sport d’une manière différente mais familière “, a déclaré le manager.

La course de ce week-end se déroulera sur la piste du circuit d’Albert Park, site du Grand Prix d’Australie, au lieu du GP du Vietnam qui devait initialement se dérouler en réalité.

Les pilotes se joindront à la course à distance, avec un hôte diffusé en direct depuis la Gfinity Esports Arena à partir de 20h00, heure du Royaume-Uni (13h00, Mexique, 14h00, Colombie, 15h00, Venezuela). , 16h00 Argentine), le dimanche 5 avril. Il peut être vu sur la chaîne officielle F1 sur YouTube, Twitch et Facebook.

.