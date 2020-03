Cinq pilotes qui ont besoin d’un bon départ en 2020

Une nouvelle saison de Formule 1 approche à grands pas. Alors que la plupart des pilotes sur la grille sont des noms établis, beaucoup ont désespérément besoin d’un bon départ.

Dans une saison où plusieurs courses pourraient être annulées et divers contrats expirer, les premières manches sont plus importantes que jamais.

Ce sont les pilotes qui ont vraiment besoin de se mettre en route…

Valtteri Bottas

À ce stade, Bottas est considéré par la plupart comme le numéro deux de Mercedes, sans aucune chance réelle de relever un défi pour le titre. S’il veut montrer que ce n’est pas le cas et obtenir un renouvellement de contrat, il devra combattre Lewis Hamilton dès le départ.

Il l’a fait la saison dernière, remportant deux des quatre premières courses, et cette forme était la clé pour lui de terminer P2 au championnat et d’être conservé sur Esteban Ocon pour 2020.

Le Finlandais espère pouvoir conserver cette forme au-delà des cinq premières courses de cette année, mais, avec Ocon et George Russell en attente dans les coulisses, il doit à tout le moins l’égaler.

Romain Grosjean

Lorsque Haas a choisi de garder Grosjean pour 2020 au lieu de signer Nico Hulkenberg, de nombreux fans ont été déconcertés. Après deux mauvaises saisons, ils ne le jugent pas assez bon pour être sur la grille. Si cette campagne est une autre décevante pour lui, son équipe pourrait penser la même chose.

En 2018 et 2019, le Français a eu du mal à se remettre de mauvais départs de la saison, ne marquant aucun point lors des quatre premières courses des deux. Compte tenu du manque de ressources de l’équipe, c’est sans doute leur point fort avant que leurs rivaux de milieu de terrain ne les dépassent dans la course au développement. Il doit capitaliser.

Certes, il n’a pas été aidé par le manque de rythme et de fiabilité de sa voiture, mais son coéquipier Kevin Magnussen, confronté aux mêmes problèmes, l’a battu deux fois de suite, en grande partie à cause des points qu’il a marqués dans les premiers tours. Vous savez ce que vous devez faire Romain!

Daniel Ricciardo

Coincé au milieu de terrain à 30 ans, Ricciardo sait que le temps presse pour monter dans une voiture capable de remporter des titres. Sa meilleure chance pourrait bien venir à la fin de cette saison, mais seulement s’il en a une bonne.

Il y a de fortes chances que Ferrari cherche à remplacer Sebastian Vettel pour 2021, mais ils pourraient être tentés de choisir quelqu’un de plus jeune et moins cher que l’Australien. S’il peut essuyer le sol avec son nouveau coéquipier Esteban Ocon et le reste du milieu de terrain, ils réfléchiront à deux fois avant de le faire.

Ajoutez au fait que la saison commence avec sa course à domicile, celle dans laquelle il a souvent eu du mal, et le blaireau de miel sera désespéré de commencer 2020 en fanfare et de rappeler à la grille à quel point il est bon.

Alex Albon

Nous savons tous à quel point Red Bull est brutal avec leurs pilotes – regardez simplement Drive to Survive Season Two. Albon a impressionné Christian Horner et Helmut Marko lorsqu’il a remplacé Pierre Gasly la saison dernière par d’excellentes performances, mais il ne faudrait que quelques courses pour que tout change.

De la voie des stands au P5

Un entraînement incroyable de @alex_albon dimanche à Sotchi 👏

Gasly était sous la pression depuis le début de l’année dernière, n’ayant pas concouru avec Max Verstappen et laissé l’équipe sur le dos dans le championnat des constructeurs. Avec Red Bull plus rapide que Ferrari cette année, ils s’attendront à P2 comme le strict minimum et ne voudront plus prendre de retard sur l’équipe italienne.

Cela a été une ascension fulgurante pour Albon l’année dernière, mais cela pourrait être annulé en quelques mois s’il ne parvient pas au moins à rivaliser avec Verstappen, Vettel et Charles Leclerc. S’il le peut, cependant, il pourrait se garantir une place de choix pour les années à venir.

Sebastian vettel

Avec la fin de son contrat à la fin de la saison, cela ne garantit nullement que Ferrari en donnera un nouveau à Vettel pour 2021 et au-delà. Même s’ils le font, cela pourrait être à la condition qu’il soit numéro deux pour Leclerc, selon son parcours en 2020.

🗣 “En tant qu’individu, je dois faire mieux, je peux faire mieux”

Pour éviter que cela ne se produise, l’Allemand devra rappeler à tout le monde ses capacités et montrer qu’il est toujours assez bon pour battre Leclerc et mener la charge de son équipe pour les deux titres. Cela signifie qu’il faut éliminer ses erreurs trop régulières et trouver le rythme qui convient au pilote monégasque.

S’il est à nouveau battu, ses options pour l’année prochaine consisteront à être le tireur arrière de Leclerc, à évoluer dans une équipe plus bas dans la grille ou à se retirer complètement. Pas une grande sélection de choix.

