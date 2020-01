Cinq premières questions pour la saison de Formule 1 2020

C’est une toute nouvelle année, et cela signifie que nous pouvons maintenant vraiment attendre avec impatience une nouvelle saison de Formule 1.

La F1 en 2020 a tous les ingrédients pour devenir un classique – nous avons vu l’écart entre Mercedes, Ferrari et Red Bull se resserrer à mesure que 2019 atteignait son apogée, et les règlements stables donnent l’espoir que la bataille fera rage tout au long de 2020.

Mais les équipes ont également pas mal de jonglerie à faire entre 2020 et l’année suivante où la F1 subira une transformation totale, c’est si les nouvelles réglementations survivent comme prévu.

Il y a aussi un très gros morceau d’histoire sur la ligne pour un certain pilote Mercedes.

Donc, avec tout cela dit, voici les cinq premières questions que nous avons pour la saison 2020…

Lewis Hamilton peut-il égaler le record de Michael Schumacher?

Michael Schumacher détient le record de sept championnats du monde de Formule 1, et peu de gens pensaient que la réussite serait jamais vue à nouveau.

Mais, un champion du monde à six reprises nommé Lewis Hamilton se dirige vers 2020 en tant que favori chaud pour faire exactement cela.

Le Britannique dominant a fait face à la concurrence dans le passé, à savoir Sebastian Vettel pendant les saisons 2017/18, et avant cela, son propre coéquipier Mercedes Nico Rosberg, mais en 2020, ils pourraient venir à lui sous tous les angles.

Non seulement Vettel cherche à prouver qu’il est toujours un pilote d’élite, mais son coéquipier actuel de Hamilton, Valtteri Bottas, est désespéré après une meilleure performance la saison dernière pour prouver qu’il est un choix “évident” pour Mercedes pour 2021.

Mais alors que ces menaces sont suffisamment crédibles, sans doute les plus grandes sonnettes d’alarme de Hamilton se présentent sous la forme de Max Verstappen et Charles Leclerc.

En 2019, nous avons vu que tous ces deux nécessaires étaient une opportunité pour atteindre le sommet de la F1, et sans aucun doute, quelques gains légers de Ferrari et / ou de Red Bull feraient instantanément ces stars des futurs prétendants au titre.

Donc, nous savons que Hamilton a la possibilité de mettre son nom à côté de Schumacher dans les livres d’histoire, mais nous attendons de voir si sa liste de challengers lui permettra de le faire.

Aurons-nous cette bataille de titre à trois?

Donc, avec le point précédent vient une autre question – cette bataille de titre à trois entre Mercedes, Ferrari et Red Bull va-t-elle se matérialiser?

Nous avons déjà vu l’histoire où les trois meilleures tenues de F1 se rapprochent tout au long d’une saison, seulement pour que les écarts reviennent une fois que nous serons à nouveau en course l’année suivante.

Mais cette fois-ci, il y a plus de confiance, surtout dans le camp Red Bull. Une équipe bien connue pour être des démarreurs lents à l’ère turbo-hybride, Red Bull dit qu’ils ont deux semaines d’avance sur le calendrier pour 2020, tandis que les gains constants dans le département moteur de Honda donnent l’espoir de mettre un terme à cette tendance.

Et chez Ferrari, ils ont accepté le fait bien évident que leur approche à faible traînée avec la SF90 n’a pas fonctionné.

S’ils arrivent maintenant pour 2020 avec une voiture qui peut utiliser cette puissance de moteur tout en restant plantée sur un circuit technique, alors la Scuderia est à nouveau une menace.

Même si Ferrari et Red Bull mènent le combat contre Mercedes en termes de performances, leur prochain défi serait de rivaliser sur le mur des stands où les flèches d’argent ont fléchi leurs muscles en 2019.

Sebastian Vettel peut-il conserver sa place chez Ferrari?

En 2019, l’émergence de Leclerc a causé un problème ou trop pour Vettel, mais l’Allemand a également eu sa juste part d’erreurs où seul lui-même était à blâmer.

Sa vrille non forcée derrière Hamilton à Bahreïn n’était pas acceptable à une époque où Ferrari lui donnait la priorité en tant que pilote n ° 1, tandis que d’autres incidents comme son erreur qui lui ont coûté la victoire au Canada, sa manœuvre de Verstappen à Silverstone ou ce crash bizarre avec Lance Stroll en Italie a fourni d’autres bas.

Le contrat de quadruple champion du monde chez Ferrari est en vigueur après 2020, donc s’il veut vraiment rester en F1 et croit toujours en ses propres capacités au niveau qu’il prétend, alors Vettel n’a pas d’autre choix que de le prouver.

Leclerc est désormais lié par un contrat jusqu’en 2024 – il est l’avenir – mais à 32 ans, Vettel doit donner à Ferrari des raisons de penser qu’il est toujours un investissement digne de succès à court terme.

Les changements de 2021 survivront-ils?

Un plafond budgétaire est en place et une refonte de la réglementation sportive, technique et financière arrive à l’horizon 2021.

Il y a un cadre solide en place, mais c’est la Formule 1 après tout, et toutes les parties ne sont pas satisfaites.

La question est donc de savoir si la refonte survivra? Et si oui, sera-ce les changements que désire la Formule 1?

Les équipes de milieu de terrain veulent la réduction des coûts afin de pouvoir se diriger vers les trois premiers, tandis que Mercedes, Ferrari et Red Bull au sommet ne sont pas trop sûrs – pourtant Ferrari, la seule équipe qui pouvait opposer son veto, a voté les nouvelles règles dans l’espoir de rendant la F1 plus juste pour les plus petits.

Ce n’est donc qu’en 2020 que les détails les plus fermes seront dévoilés aux yeux du public, et il y aura sûrement une controverse en cours de route.

Peut-on faire face à 22 courses?

Pour 2020, les tests de pré-saison ont été réduits de huit à six jours, ce qui est une tentative de réduire l’usure du personnel de l’équipe alors que la F1 passe à un calendrier de 22 courses.

Ce sera la première fois qu’une saison de Formule 1 comprend 22 manches alors que les GP des Pays-Bas et du Vietnam rejoignent le giron, et les pilotes craignent que le circuit de Zandvoort, domicile du GP des Pays-Bas, fasse peu pour aider les F1. problème de dépassement.

Mais une piste reprofilée comportant maintenant des virages encaissés en fera, espérons-le, un spectacle, tandis que le Vietnam, une nation sans lien réel avec le sport, espère pouvoir suivre l’Azerbaïdjan en fournissant un lieu de craquage pour la course.

En 2020, nous découvrirons à quel point les 22 courses seront exigeantes et si tout le monde peut y arriver, nous sommes sûrs que le calendrier ne devrait devenir plus encombré que dans les années à venir.

Jamie Woodhouse

