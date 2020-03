Cinq pronostics audacieux pour la saison 2020

Mercedes ne remportera pas le championnat des constructeurs cette année et Williams ne sera pas le dernier.

PlanetF1 vous présente nos grandes et audacieuses prévisions pour la saison de Formule 1 2020 où tous les yeux – et les cameramen – devraient se concentrer sur le milieu de terrain de la F1.

Williams ne sera pas mort dernier

La saison dernière, Williams a ajouté une autre cuillère en bois à la liste, une deuxième en deux ans.

Étonnamment, la saison a été pire pour les anciens champions du monde que 2018, car ils n’ont réussi qu’un point par rapport aux cinq de l’année précédente.

Les résultats ont frappé durement Williams car, pour la deuxième année consécutive, les sponsors ont pris leur argent et ont boulonné et avec des prix en baisse également, Williams fait face à une saison 2020 difficile où en avoir pour son argent n’a probablement jamais été aussi important.

Il n’est donc pas étonnant que leur FW43 ressemble remarquablement à la voiture de l’année dernière.

Les finances de Williams ont profité du fait que les règles de cette année sont exactement les mêmes que celles de l’année dernière, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas besoin de concevoir une toute nouvelle voiture, juste une meilleure.

Ils semblent avoir fait exactement cela.

L’équipe Grove a été la plus grande gagnante des tests de pré-saison, en hausse de 1,3 seconde plus rapidement qu’à Barcelone l’année dernière. De plus, ils ont parcouru 737 tours contre 567 en 2019.

Avec George Russell entamant sa deuxième saison en Formule 1, et connaissant les pistes, et Nicholas Latifi sans tasse lui-même, Williams attend avec impatience une meilleure saison.

Combien mieux personne ne saura jusqu’à Melbourne sinon même l’Espagne.

Tous les signes, cependant, indiquent une meilleure saison pour Williams, PlanetF1 prévoyant cette année qu’ils ne recevront pas la cuillère en bois. P9 peut-être mais certainement pas P10.

Sebastian Vettel battra Charles Leclerc

2019 n’était pas la saison de Sebastian Vettel. Enfer, ce n’était même pas celui de Ferrari.

Au milieu d’une saison au cours de laquelle Ferrari a montré ses faiblesses, Vettel a également fait de même lorsqu’une nouvelle star est née à Charles Leclerc.

Bien qu’on lui ait dit qu’il serait le deuxième meilleur joueur de Vettel, Leclerc s’est efforcé de prouver sa valeur dès le départ en Australie où seuls les ordres des équipes l’ont maintenu derrière l’Allemand.

Alors que le jeune frappait à la porte de sa première victoire en course, Vettel a craqué et la presse italienne a savouré les deux événements. Ne laissez jamais dire que les médias italiens favorisent un pilote Ferrari, en particulier celui qu’ils jugent sous-performant.

21 courses dans leur partenariat et Vettel a perdu contre un coéquipier pour la deuxième fois seulement de sa carrière en F1.

Cette année, les tableaux vont tourner.

Alors qu’en 2019 Leclerc était le chouchou de Ferrari, de ses tifosi et des médias, cette année le pilote monégasque subira une pression comme jamais auparavant. Ferrari a ajouté à cela en lui signant un contrat de cinq ans.

Ordonné comme l’avenir de Ferrari, le prochain champion du monde en rouge, la seconde venue, toute erreur de Leclerc – et il en a fait pas mal la saison dernière, notamment lors des qualifications pour le GP de Bakou alors qu’il aurait dû le mettre en pole – seront les gros titres.

En contraste, la pression est au large de Vettel et beaucoup prédisent que cela pourrait être sa saison d’adieu. L’Allemand dit pour l’instant qu’il aime encore la course, mais une autre année difficile avec Ferrari et il peut penser le contraire.

Quoi qu’il en soit, il sortira en sachant que seulement deux fois, en 2014 et 2019, il était le deuxième meilleur coéquipier.

McLaren, Racing Point et Renault remporteront tous un podium

Permettez-moi de commencer par dire que je me fiche que le Racing Point RP20 soit une Mercedes rose. Je ne suis vraiment pas aussi longtemps que c’est dans les règles – et ça l’est.

Ce qui m’importe, ce sont de bonnes courses, des dimanches passionnants et une saison de podiums qui ne comprennent pas seulement Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Cette année, la F1 aura cela, allant jusqu’à dire pour la première fois depuis 2015, trois équipes de milieu de terrain – McLaren, Racing Point et Renault – atteindront chacune au moins une place parmi les trois premiers.

La dernière fois que la F1 l’a eu, c’était Williams, McLaren et Racing Point, alors connu sous le nom de Force India. Cette fois-ci, Renault remplacera Williams sur le podium.

L’année dernière, les gars de la F1 ont critiqué la focalisation sur les trois meilleures équipes où, soyons honnêtes, il ne se passait pas grand-chose la plupart du temps.

Ils ont raté de nombreuses batailles au milieu de terrain, ce qui a incité Carlos Sainz à se plaindre, surtout lorsqu’il a passé presque la moitié arrière de la grille lors du premier tour du GP du Brésil.

Sainz a terminé cette course sur le podium, la première de McLaren en cinq ans. Soit lui, soit Lando Norris en ajoutera un autre cette saison tandis que la Mercedes rose devrait en emporter plus d’un avec Renault arrosant également le champagne.

La P4 du championnat sera la plus disputée de toutes les positions!

Mercedes ne remportera pas le titre des constructeurs

Vous l’avez entendu ici la première fois!

Lewis Hamilton égalera le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux cette saison, mais Mercedes n’ajoutera pas les constructeurs à sa liste toujours croissante.

Pourquoi? Fiabilité.

La fiabilité était quelque chose que Red Bull et Honda ont montré en pré-saison, c’était aussi quelque chose que Ferrari et son moteur Ferrari avaient. Un seul problème au cours des six jours pour les deux unités de puissance.

Ce n’était pas le point fort de Mercedes. Plus précisément, ce ne sont pas les moteurs.

ICYMI: Mercedes n’a pas terminé le cinquième jour du # F1Testing suite à une anomalie de pression d’huile 🛠️ # F1

– Formule 1 (@ F1) 27 février 2020

L’unité d’alimentation de Brackley a subi quatre problèmes distincts lors des tests, qui, selon les rapports, n’étaient pas liés. Cela a laissé Mercedes et ses équipes clients inquiets pour l’avenir.

L’année dernière, l’unité de puissance Mercedes était intouchable en matière de fiabilité, le moins de problèmes des quatre constructeurs tandis que d’autres ont été contraints de pénaliser le moteur.

Mercedes a remporté les Constructeurs par 739 points contre les 504 de Ferrari.

Cette année, nous le donnons à Ferrari, ou peut-être à Red Bull, mais pas à Mercedes.

Alexander Albon et Pierre Gasly changeront de place

La saison dernière, Pierre Gasly a été largué par Red Bull, une bombe si vous demandez au Français étant donné que Red Bull lui a dit tout de suite qu’il était en sécurité et qu’ils resteraient avec lui.

Pas exactement comment cela s’est passé si vous regardez Drive to Survive Season 2 de Netflix.

Luttant en FP3 pour le GP du Canada, Helmut Marko s’est dirigé vers Christian Horner et a déclaré: «Gasly est pauvre». Horner a répondu en affirmant que l’un d’eux pouvait faire mieux, ce qui a provoqué un rire suffisant.

Cinq courses après que Montréal et Gasly aient reçu ses ordres de marche, rétrogradé à Toro Rosso tandis qu’Alexander Albon a reçu un appel de Red Bull.

Il faut dire que les deux pilotes ont bien réussi dans leur nouvel emploi.

Gasly a marqué des points dans cinq de ses courses à Toro Rosso, dont un deuxième vice-champion du Brésil, et a été annoncé par les patrons de Red Bull, dont le toujours critique Marko.

Albon a marqué dans tous ses GP Red Bull sauf un, ne perdant que des points au Brésil, ce qui aurait été son premier podium sans un baiser de Lewis Hamilton en fin de tour.

Mais contrairement à 2019 où il n’y avait pas de pression sur les épaules d’Albon, cette année, il devrait aider Max Verstappen au titre des constructeurs à tout le moins, le titre mondial au mieux.

Et s’il ne le fait pas … eh bien, le sort de Gasly attend.

Michelle Foster