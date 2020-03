Circuit de Catalunya “analyse les options” pour la course F1 après avoir retardé les manches WRX et ELMS · .

Le siège du Grand Prix d’Espagne dit qu’il “analyse les options” avec la Formule 1 car la propagation du Coronavirus a entraîné l’annulation ou le report de nombreuses courses.

Un communiqué publié par la F1 aujourd’hui indique que le championnat pourrait ne pas commencer avant la fin du mois de mai. Le tour de l’Espagne est prévu pour le 10 mai.

Le circuit a annoncé aujourd’hui qu’il reporterait trois week-ends de course au cours des deux prochains mois à de nouvelles dates en réponse aux mesures introduites par le gouvernement espagnol pour contenir le virus. Il s’agit de l’Ultimate Cup du 21 au 22 mars, de l’European Le Mans Series du 4 au 5 avril et du World Rallycross du 17 au 19 avril.

“Ces mesures n’affectent pas la période de préparation de la Formule 1 Gran Premio de Espana 2020”, a déclaré le circuit dans un communiqué, ajoutant que “la Formule 1 et la FIA ont annoncé des changements dans le calendrier du Grand Prix, et nous analysons déjà les différents options disponibles avec la formule 1. “

Le circuit a ajouté que sa manche en Moto GP, prévue du 5 au 7 juin, n’a pas été affectée.

“Le Circuit de Barcelone-Catalunya continuera à surveiller l’évolution de la pandémie, en restant en contact permanent avec les différents organismes et autorités sanitaires afin de continuer à mettre en œuvre les mesures et recommandations applicables, en assurant la santé et la sécurité de nos visiteurs”, a-t-il ajouté.

