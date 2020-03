Claire Williams: Ayrton était un Dieu dans notre maison

Ayrton Senna aurait eu 60 ans aujourd’hui, mais à 34 ans le dimanche d’un horrible week-end de Grand Prix en 1994, à Imola, le grand Brésilien a été tué lorsque sa voiture a transpercé la route à Tamburello et le reste est une histoire bien racontée.

Dans le sillage de l’accident constaté par des millions de personnes à un moment où la popularité du sport était en plein essor, Williams – que Senna avait rejoint au début de cette saison – faisait l’objet d’une enquête après l’accident mortel alors que l’amertume régnait sur les circonstances de la mort de la légende. .

À l’époque, Claire Williams, maintenant directrice adjointe de l’équipe que son père Sir Frank Williams avait constituée, était à la fin de son adolescence à l’époque et se souvient: «Environ un an plus tard, je me souviens être dans un pub. Je ne sais pas comment il savait qui j’étais, mais un parfait inconnu est venu vers moi et m’a dit: “Ton père est un meurtrier”.

«Il n’avait pas vraiment réfléchi à la façon dont les gens pourraient ressentir l’accident. Ce n’est pas ce qui s’est passé, mais je suppose que certaines personnes sont ignorantes », a-t-elle déclaré à la Press Association.

Au lendemain de l’heure la plus sombre du sport, Roland Ratzenberger (33 ans) a péri lors des qualifications de la course samedi avec Senna sur les lieux de l’accident alors que le Dr Sid Watkins tentait en vain de ressusciter le pilote autrichien affaissé dans le cockpit de sa Simtek.

Le lendemain, 1er mai, Senna était également parti, a ajouté Williams, «Frank n’en a jamais parlé à personne. Ce n’est pas sa personnalité. Il n’est pas du genre pour la thérapie ou pour avoir de longues conversations. Il intériorise et garde tout. C’est comme ça qu’il a été élevé, mais vous pouvez voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu’il pense à l’accident. »

«Ayrton était un Dieu dans notre maison et l’était depuis de nombreuses années, voire des décennies. Frank a eu une histoire d’amour avec Ayrton. Il est entré dans son cœur, dans son esprit, et il a toujours voulu le mettre dans sa voiture de course. Le souhait de papa s’est alors réalisé, mais il s’est terminé de la pire façon possible. »

Se souvenant de la journée, Claire a revécu ses souvenirs: «Je regardais la course dans ma chambre. Papa était visiblement absent, et maman [Lady Virginia Williams] le regardait en bas. Ce n’était qu’un horrible accident, et j’avais l’impression que quelque chose était soudainement entré dans la maison. C’était vraiment bizarre.

«Assez rapidement, ma mère est montée à l’étage. Je devais retourner au pensionnat à 18 heures ce soir-là, et maman a dit que tu partais maintenant. Je savais alors que quelque chose de grave se passait. J’ai été mis dans un train et renvoyé. Mes parents ont préféré nous en abriter. Ils l’ont fait avec l’accident de papa et ils l’ont fait avec la mort d’Ayrton. “

Sir Frank n’était pas étranger à la mort en F1, son début dans le sport a été choqué par de fréquents décès de pilotes et il a perdu un ami et pilote Piers Courage qui a été tué dans un accident de feu lors du Grand Prix des Pays-Bas de 1970 à Zandvoort .

Claire a poursuivi: «C’était une chose atroce de se reproduire avec papa. Il est allé aux funérailles d’Ayrton au Brésil, ce qui, du point de vue de la sécurité, nous inquiétait tous car Ayrton était un énorme héros et il est mort dans notre voiture, mais Frank voulait être là.

«Nous sommes ensuite tous allés au service commémoratif à Londres. Je me souviendrai toujours de ma mère qui me disait: “Il n’y aura pas de pleurs ce jour-là, ce n’est pas ta perte”.

«Dans notre film [released in 2017] il y a une scène où Frank est aux funérailles d’Ayrton, et je n’ai jamais vu mon père ressembler à ça. Il y a une ligne extraordinaire où on lui demande comment il s’est senti ce jour-là, et il dit simplement: “Loin de bien”.

“Je pense que cela dit tout. Je suis sûr qu’il se sentait loin d’être bien pendant de nombreuses années, et encore aujourd’hui, il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce qu’était un grand homme Ayrton et de quel grand conducteur il était, mais rien à voir avec l’accident. »

«Je suis sûr qu’il y avait des jours où papa pensait que je ne voulais pas faire de course, je voulais me cacher sous ma couette. Vous voulez juste arrêter parfois, et c’était la chose la plus difficile. Mais les gens de ce sport sont faits de choses sévères, et Ayrton voulait probablement que nous continuions de courir », a conclu Claire.

À ce jour, Williams a apposé un autocollant Senna sur le nez de leurs voitures, en hommage à l’un des plus grands pilotes du sport dont l’héritage a transcendé le sport automobile et a en effet captivé l’imagination du grand public.

.