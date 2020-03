Claire Williams conseille à George Russell de devenir la future championne du monde

Date publiée: 8 mars 2020

Claire Williams pense que George Russell a tous les ingrédients pour devenir champion du monde de Formule 1 – et ne s’opposera pas à ce que Mercedes l’invite à rejoindre Lewis Hamilton l’année prochaine.

Russell, le pilote britannique de King’s Lynn, Norfolk, devrait aborder sa deuxième saison dans ce sport après une forte campagne de débuts.

Le joueur de 22 ans est dans les livres chez Mercedes et – après que l’équipe tout conquérante du sport a permis à Esteban Ocon de quitter son programme pour rejoindre Renault – Russell est désormais effectivement le premier à être assis aux côtés de Hamilton si Valtteri Bottas est déplacé. à la fin de l’année.

Dans la deuxième saison des docuseries Netflix récemment publiées, Formula 1: Drive to Survive, Russell est pressé d’exhorter le patron de Mercedes, Toto Wolff, à le mettre dans sa voiture.

“George a une ambition très claire”, a déclaré Williams, directeur de facto de l’équipe britannique, à l’agence de presse PA.

«Il veut être champion du monde de Formule 1, et je crois fermement qu’il le fera.

“George fait partie intégrante de cette équipe, et je veux lui donner une voiture pour qu’il ne regarde pas ailleurs. Il a un contrat à long terme avec nous et je m’attends à le voir dans une voiture Williams jusqu’à l’expiration de ce contrat.

“Mais Mercedes, c’est Mercedes, et je ne veux jamais faire obstacle à la possibilité offerte à un pilote, si notre équipe n’est pas en position de compétition.”

Russell a remporté pratiquement tous les championnats auxquels il a participé avant d’arriver en F1, battant à la fois Lando Norris de McLaren et le pilote de Red Bull Alex Albon dans la série feeder du sport, la Formule Deux en 2018.

Mais il a passé une grande partie de son année inaugurale en F1 à concurrencer l’avant-dernier dans ses machines Williams non compétitives.

Russell a amélioré ses références en réalisant un impressionnant blanchiment de qualification contre son coéquipier de Williams, Robert Kubica – un pilote que Hamilton a décrit comme le meilleur de leur génération avant qu’un crash de rallye de 2011 n’interrompe la carrière du Polonais.

“George a tout l’ensemble”, a ajouté Williams. «Il ressemble à un gars modeste et gentil, mais il a une couche d’acier en lui que ses parents lui ont enseignée.

“Il n’a pas eu de cuillère de course automobile en argent dans sa bouche depuis sa naissance. Il n’a pas eu la tâche facile, et la famille n’a pas non plus été facile de le faire arriver à ce point. Il est assez similaire à Lewis Hamilton en ce sens.

“Quand vous ne l’avez pas en cadeau, cela vous donne faim, vous vous battez.

«Cela apporte un certain avantage à un pilote, mais George comprend également qu’il ne suffit pas d’un talent naturel pour y parvenir.

«Il peut toujours apprendre, toujours grandir et construire. Il n’a que 22 ans et il a une très longue carrière devant lui dans ce sport. »

Russell aura un nouveau coéquipier cette saison après le retour de Kubica qui n’a duré qu’un an.

Le Canadien Nicholas Latifi occupe le deuxième siège Williams pour la nouvelle campagne qui débutera à Melbourne dimanche prochain.

