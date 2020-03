Claire Williams craint l’impact financier des courses perdues

Date publiée: 19 mars 2020

Claire Williams admet qu’elle est préoccupée par la stabilité financière de son équipe avec la Formule 1 à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Déjà les quatre premiers tours en Australie, à Bahreïn, en Chine et au Vietnam ont été reportés en raison de l’épidémie, et d’autres reports ont suivi avec les Pays-Bas, l’Espagne et Monaco.

Une vidéoconférence a eu lieu jeudi pour discuter d’un nouveau calendrier proposé pour 2020, mais Claire Williams craint que la réduction du calendrier des courses et la baisse des frais d’hébergement qui en résulte puisse avoir un impact sur la distribution des prix.

“Nous sommes évidemment, comme la F1, comme tout le monde dans chaque entreprise responsable, en surveillant la situation de très près”, a-t-elle déclaré à Autosport.

«Nous avons un comité directeur chez Williams.

«Cela est en place depuis quelques mois maintenant pour nous assurer que nous agissons de manière responsable et protégeons tous ceux qui travaillent chez Williams, et faisons ce que nous devons faire sur la base des directives de l’Organisation mondiale de la santé. Et c’est tout ce que nous pouvons faire à ce stade.

“Nous n’avons pas de cas à Williams, nous ne l’avons pas. Mais nous devons nous assurer de protéger notre entreprise. Et cela se fait de différentes manières pour garantir que nous avons la capacité de travailler à distance, si nous devions renvoyer nos employés chez eux.

“Je suppose que la principale préoccupation de toute équipe concerne la fabrication, car vous ne pouvez pas fabriquer de pièces à la maison. Donc, si nous devons fermer notre usine, cela peut être extrêmement difficile.

“Il y a aussi la considération si nous n’allons pas aux courses, alors que se passe-t-il avec l’argent des fonds de prix? Cela diminue-t-il alors, ce qui serait évidemment incroyablement difficile à gérer? Et je suppose que pour le moment, nous espérons simplement que ce n’est pas le cas.

“Et évidemment, nous avons des conversations sur l’assurance si c’est le cas, mais ce n’est pas une situation facile à gérer. Nous sommes en discussion en ce moment [regarding insurance]. “

Claire Williams a également déclaré que l’argent économisé en ne faisant pas de course ne compensait pas les revenus perdus.

Elle a ajouté: «Vous avez toujours un salaire à payer. Pour la plupart des équipes, leur masse salariale représente la plus grande proportion de leurs dépenses mensuelles. Donc, vous devez toujours payer un salaire. »

Elle a également précisé que l’équipe fait tout ce qu’elle peut pour protéger son personnel.

“Bien sûr, c’est notre responsabilité et notre devoir de diligence de nous assurer que tout le monde sait ce qu’il doit et ne doit pas faire”, a-t-elle expliqué.

«De l’augmentation du lavage des mains et du contact avec les gens et de leur sécurité et de s’assurer que s’ils ressentent des symptômes, ils gèrent cela de manière appropriée.

«Et nous offrons à tout notre personnel le bon soutien pour ce faire.

«Cela a été un gros travail que je suis sûr que toutes les équipes qui montent et descendent la voie des stands ont été consommées au cours des dernières semaines, maintenant que nous sommes dans cette situation.

“Il s’agit simplement de garder tout votre personnel aussi en sécurité que possible.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.