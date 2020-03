Claire Williams dénonce une attitude sexiste en F1

Date publiée: 2 mars 2020

Claire Williams sent qu’elle doit cacher qu’elle est une mère avec «beaucoup de monde dans le paddock de Formule 1» qui blâme cela pour le déclin de Williams.

Williams a été nommé directeur adjoint de l’équipe en 2013, prenant en charge la gestion quotidienne de l’équipe de Formule 1.

L’équipe a terminé cinquième en 2013 avant de se classer troisième consécutive.

Cependant, les résultats sont en baisse depuis 2016 avec Williams en bas du journal en 2018 et à nouveau en 2019.

Avant ces P10, Williams a donné naissance à son premier enfant, Nate.

Elle dit que certains dans le paddock blâment cela pour la chute de l’équipe de la grâce.

“Dès que vous ne réussissez pas, certaines personnes attribuent cela au fait que je suis une femme”, a déclaré Williams à l’agence de presse PA. «Ils me donnent peut-être plus de temps parce que je suis une femme.

«En fait, quelqu’un m’a dit que beaucoup de gens dans le paddock de Formule 1 pensent que l’équipe a commencé à mal faire quand je suis tombée enceinte et que j’ai eu un bébé. Comment osent-ils.

«Il y a neuf autres directeurs d’équipe en F1 et je suis sûr que la majorité d’entre eux ont des enfants. Souhaitez-vous jamais leur adresser cette critique? Ne suis-je pas autorisé à avoir un enfant parce que je suis une femme qui dirige une équipe de Formule 1? C’est une attitude honteuse et une attitude très du 19e siècle.

«Je travaille sept jours par semaine, à peu près toute l’année, et si je n’amenais pas Nate à quelques courses, je le verrais rarement. Mais je suis également critiqué pour cela. Tu ne peux pas gagner.

«Malheur à moi si je marche dans le paddock en tenant mon enfant. En fait, je dois cacher le fait que je suis une mère qui essaie de diriger une équipe de Formule Un. Le fait que Williams ne se porte pas bien en ce moment n’est pas parce que j’ai un enfant. »

Williams, cependant, n’a aucun problème à porter le blâme pour les problèmes de l’équipe, affirmant qu’elle est au sommet et que la balle s’arrête là.

Son seul problème est quand elle est blâmée parce qu’elle est une femme.

“En tant que leader et figure de proue, je suis évidemment venue pour avoir abusé des mauvaises performances de l’équipe l’année dernière et à juste titre”, a-t-elle ajouté.

«Parfois, j’ai bêtement fait l’erreur de lire les commentaires en ligne et les gens sont vicieux. C’est comme sérieusement? Si je lui permettais de pénétrer ma psyché, cela pourrait potentiellement faire énormément de mal et me détruire.

«Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne m’engage pas et je ne lis pas la couverture pour savoir si les gens disent que Claire Williams devrait y aller. Peu importe. Je m’en fiche.

«Les gens ont droit à leur opinion, mais je pense vraiment que si vous ne marchez pas un jour dans la peau de quelqu’un d’autre, vous n’avez pas le droit de critiquer. Je vis selon cette philosophie.

«Je suis un Williams et Williams sont des combattants. C’est ce que vous faites en tant qu’être humain lorsque vous êtes à genoux qui compte. C’est d’avoir des gens qui vous donnent des coups de pied pendant que vous êtes à terre, de vous soulever et de vous «enculer».

«J’ai appris que si je peux prendre ces coups, ces coups de poing, et je peux toujours me lever tous les jours et faire face à mon équipe, me promener dans Waitrose où les gens viennent vers moi et me disent« es-tu Claire Williams? »Et je dois dire« oui, je suis vraiment désolé », alors je sais que je peux me regarder dans le miroir la nuit. Je connais le travail que je fais et la valeur que j’apporte à cette équipe. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.