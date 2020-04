Claire Williams: la F1 non durable a été dévoilée

Date publiée: 21 avril 2020

Claire Williams a félicité ses rivaux de F1 pour avoir travaillé ensemble pour assurer la survie du sport, mais admet qu’elle est déçue que ce qui aurait été les règles de 2021 ne soit pas déjà en jeu.

Les chefs d’équipe de Formule 1 rencontrent Liberty Media et la FIA plusieurs fois par semaine pour discuter des meilleures façons d’assurer non seulement la F1 mais les 10 équipes survivent à la crise financière actuelle.

Les équipes ont déjà toutes voté pour reporter le châssis de cette année pour la saison prochaine et reporter ce qui aurait été le règlement 2021 à 2022.

Ils ont également dit oui à la réduction du plafond budgétaire à 150 millions de dollars alors que des discussions sur une nouvelle réduction sont en cours, bien que sur ce point, les grandes et petites équipes ne trouvent pas de terrain d’entente.

Williams a félicité la Formule 1 pour sa réponse.

Elle a déclaré à Sky Sports: «Je pense que c’est une opportunité et comme je l’ai dit, je pense que la Formule 1 et le modèle au sein duquel nous opérons ont été présentés comme probablement un modèle non durable quand quelque chose comme cela se produit.

«C’est sans précédent et c’est le mode crise et il est incroyablement difficile de s’y retrouver.

«La survie est cruciale, et nous devons mettre le travail maintenant, de sorte que si une situation similaire devait se produire, Dieu nous en préserve, nous sommes tous beaucoup mieux protégés, plutôt que d’avoir à nous démener comme nous devons le faire maintenant.

«Nous travaillons incroyablement dur non seulement au sein de Williams, mais au sein du sport dans son ensemble. La Formule 1 se réunit vraiment dans ces circonstances.

«Les plus grandes équipes comprennent le travail qu’elles doivent faire pour assurer la survie des petites équipes. Les petites équipes comprennent et sympathisent avec ce que nous demandons aux grandes équipes. »

En fait, sa seule plainte est que les équipes de Formule 1 n’étaient pas d’accord pour que les années passent sur les modifications techniques de 2021 ou le plafond budgétaire.

Elle estime que si ceux-ci étaient déjà en jeu, la crise financière aurait été beaucoup moins difficile à frapper.

“Ce qui est décevant, c’est que [we don’t have] les nouveaux règlements qui arrivaient pour 2021, avec lesquels nous étions vraiment bien placés et qui allaient vraiment ouvrir un bel avenir à toutes nos équipes », a expliqué le patron adjoint de Williams.

«Je pense que si ces règlements étaient mis en œuvre il y a deux ans, nous ne serions peut-être pas tous aussi préoccupés que nous le sommes actuellement.

«Nous sommes un peu exposés en ce moment. Mais j’espère que nous réussirons. Je suis éternellement optimiste. »

