Claire Williams: le modèle Racing Point ne fonctionnerait pas pour nous

Date publiée: 6 mars 2020

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe Williams, pense que le modèle 2020 de Racing Point «ne fonctionnerait pas» pour son équipe.

Racing Point a été le premier sujet de discussion majeur de la saison 2020 lorsqu’ils se sont présentés pour des tests de pré-saison avec un RP20 qui, selon les équipes rivales, n’était qu’une copie du W10 de Mercedes, ce qui les a amenés aux titres de pilotes et constructeurs 2019.

La «Mercedes rose» a semblé rapide à Barcelone, et la logique voudrait que ce soit un modèle adapté à Williams pour aider à se reprendre dans le combat au milieu de terrain, car ils sont un client de Mercedes comme Racing Point.

Mais, Claire Williams était claire que même si elle n’avait aucun problème avec l’approche de Racing Point, elle pense que cela “ne fonctionnerait pas” pour Williams.

“Tout d’abord – je ne dénoncerais jamais une autre équipe pour ses actions tant qu’elle respecte les règles, et c’est le cas de Racing Point”, a-t-elle déclaré à Speedweek.com.

«C’est à eux de décider quel type de véhicule ils souhaitent disputer dans un Grand Prix.

«Mais nous sommes fiers d’être un designer indépendant, nous fabriquons notre propre voiture et nous ne nous en écarterons pas à l’avenir.

«Si ce concept pour Racing Point prend vie, ce serait bien pour eux, mais cela n’aurait pas fonctionné pour nous. Nous continuons donc sur la voie que nous avons accomplie jusqu’à présent. »

Claire Williams ne se faisait pas d’illusions, mais 2020 est une année «critique» après deux saisons à la dérive pour les neuf champions des constructeurs.

«C’est une année critique car nous avons eu deux mauvaises années et Williams n’est pas en Formule 1 pour courir au fond de la grille. Nous sommes ici parce que nous voulons participer à la compétition », a-t-elle déclaré à ..

«Avoir une troisième (mauvaise) année et soumettre notre personnel d’équipe à une troisième année de course autour de nous au fond de la grille va faire des ravages. Et nous ne voulons pas que cela se produise.

“Pour notre fierté et notre respect de nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre cela. C’est l’une des équipes les plus légendaires et les plus légendaires de Formule Un et nous voulons la retrouver là où nous savons qu’elle peut arriver. »

En entrant dans la nouvelle campagne, Claire Williams dit que l’esprit d’équipe est plus élevé qu’elle ne l’a jamais vu auparavant.

«Ce n’est vraiment pas une pierre qui n’a pas été retournée pour regarder ce que nous faisons. Vous pouvez sentir la différence dans l’équipe », a-t-elle expliqué.

«Vous pouvez sentir le plus grand niveau de communication entre tous les domaines, les départements.

«L’esprit a toujours été là, mais il y en a plus que je ne l’ai jamais vu auparavant et tout le monde travaille incroyablement dur pour s’assurer que nous fournissons des performances.

«J’ai toujours su l’année dernière que j’étais en mesure de conduire le changement. Et je n’allais pas abandonner.

“Nous, Williamses, sommes un groupe de combattants et nous n’abandonnons pas aussi facilement.”

