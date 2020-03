Coca-Cola prolonge son partenariat avec McLaren

Date publiée: 13 mars 2020

Au milieu du chaos de la Formule 1, McLaren a des nouvelles positives à révéler après avoir prolongé son partenariat avec Coca-Cola.

Coca-Cola s’est d’abord inscrite pour devenir le partenaire officiel des boissons gazeuses de McLaren à la fin de 2018 et a continué avec des extensions d’un an.

L’accord verra la marque Coca-Cola affichée sur le côté du cockpit du MCL35, ainsi que sur les bouteilles de boisson de Carlos Sainz et Lando Norris.

McLaren et Coca-Cola poursuivront également leur série «Coke Driven to Deliver» hébergée par Amazon, où Sainz et Norris livrent Coca-Cola aux clients d’Amazon.

Sportbusiness.com rapporte cependant que l’utilité de l’accord dépend fortement de la façon dont la Formule 1 répond à l’épidémie de coronavirus.

McLaren s’est retiré du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison après que l’un de ses employés ait été testé positif au virus, une décision qui a déclenché la spirale du déclin qui a finalement entraîné l’annulation du week-end de course.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré dans un tweet: «J’applaudis la décision de F1, la FIA [International Automobile Federation] et l’AGPC [Australian Grand Prix Corporation] d’annuler le GP d’Australie.

«La santé et la sécurité de la famille F1 et de la communauté locale doivent passer avant tout. En tant que coureur, ce fut la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre. En tant que PDG, c’était la décision la plus facile à prendre. »

S’exprimant sur l’accord, Matthew Tarallo, vice-président mondial d’Amazon chez The Coca-Cola Company, a déclaré: «La Formule 1 est une plateforme incroyablement engageante pour nos consommateurs. Nous avons pris un nouvel élan en 2019 et sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec McLaren en 2020. »

