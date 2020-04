Codemasters annonce des surprises pour F1 2020, le nouveau jeu vidéo officiel de la plus haute catégorie

La société Codemasters a annoncé que F1 2020, le jeu vidéo officiel du Championnat de Formule 1 2020 sera lancé dans le monde entier le vendredi 10 juillet 2020 pour PlayStation 4, la famille d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One X, Windows PC (DVD et Steam) et, pour la première fois, Google Stadia.

Au cours de la saison au cours de laquelle Lewis Hamilton pourrait égaler le record du championnat du monde de sept victoires (le cas échéant), Codemasters sort une Michael Schumacher Deluxe Edition avec un contenu exclusif.

Dans une série de nouveautés pour la franchise F1, F1 2020 propose “Mon équipe”. Ce nouveau mode de jeu permet aux joueurs de construire leur équipe de F1 et de prendre leur place aux côtés de la gamme 2020 établie, avec une nouvelle expérience de pilote-manager qui offre un aperçu unique du monde du “ chapiteau ”.

Mon mode équipe et carrière permettra aux joueurs plus de flexibilité avec le choix des saisons de durée en trois phases. Les joueurs peuvent choisir entre la saison complète de 22 saisons et les options plus courtes de 10 et 16 courses, qui incluent désormais le circuit de Hanoi et le circuit de Zandvoort.

Pour le jeu en réseau avec des amis, l’écran partagé à deux joueurs revient, ainsi qu’une multitude de nouvelles options conçues pour aider les nouveaux joueurs et ajuster le défi F1 en fonction de leur expérience. Ces modes s’ajoutent aux expériences de course de base F1® et F2 ™ qui restent plus difficiles que jamais pour ceux qui aiment l’intensité des courses de simulation.

Les fans qui achètent la F1 2020 Deluxe Schumacher Edition pourront conduire comme le légendaire pilote allemand Michael Schumacher dans quatre de ses voitures les plus emblématiques. Ils recevront également du contenu exclusif, y compris des voitures décorées et des articles de personnalisation de pilote, y compris une célébration de podium unique. Les quatre voitures incluses dans F1 2020 Deluxe Schumacher Edition sont:

• 1991: Jordanie 191

• 1994: Benetton B194

• 1995: Benetton B195

• 2000: Ferrari F1-2000

De plus, pour célébrer le 70e anniversaire de la Formule 1, les fans qui précommanderont ou achèteront Schumacher Deluxe Edition ou ¡F1 2020: F1 Seventy Edition »recevront un ensemble exclusif d’articles en jeu. Une édition limitée F1® 2020 ‘Steelbook’ 2020 qui sera également disponible sur les marchés locaux par le biais de détaillants sélectionnés.

“F1 2020 promet d’être notre titre le plus important et le plus innovant à ce jour”, a déclaré Paul Jeal, directeur des franchises F1 chez Codemasters. “Nos joueurs apprécieront encore plus la profondeur du jeu avec l’introduction de notre nouvelle fonctionnalité My Team, ainsi que trois longueurs de saison personnalisables qui leur permettent de choisir leurs pistes préférées. L’année où Lewis Hamilton ira à son septième championnat En Coupe du monde, nous célébrons le plus grand pilote de F1 de tous les temps avec notre Michael Schumacher Deluxe Edition, qui, nous le savons, sera populaire auprès de notre communauté “, a déclaré Jeal.

Pendant ce temps, Lee Mather, directeur des incendies de F1 2019 chez Codemasters, a déclaré: “En tant que grands fans de F1, nous continuons d’innover et de développer des modes de jeu qui rapprochent les joueurs du sport réel. Nous avons également ajouté de nouveaux modes pour permettre à plus de joueurs Les occasionnels accélèrent plus facilement et nous avons ramené l’écran partagé. Les ajouts réduisent la difficulté et la barrière de temps d’entrée tout en conservant la maniabilité de la voiture que nos simulateurs adorent “, a déclaré Mather.

