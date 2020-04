Codemasters dévoile le tour vidéo et l’illustration du jeu Zandvoort F1 2020 · .

Codemasters a dévoilé les premières images de la façon dont le circuit révisé de Zandvoort apparaîtra dans la dernière édition du jeu officiel de Formule 1.

La vidéo du jeu, qui est toujours en développement, montre le domicile du Grand Prix des Pays-Bas, rodé par Max Verstappen dans un Red Bull.

La piste Zandvoort du monde réel a été considérablement modifiée pour son retour au calendrier, qui devait avoir lieu ce week-end. La course a été annulée en raison des perturbations causées par la pandémie mondiale, et les promoteurs espèrent fixer une nouvelle date pour leur événement plus tard cette année.

Le rendu du circuit comprend toutes les révisions majeures de la piste, y compris la création de virages inclinés à deux points du circuit et les révisions des zones de ruissellement. La piste présente également une signalisation étendue pour le nouveau sponsor de la F1, Aramco, qui a été annoncée peu avant le début de la saison en Australie le mois dernier.

Codemasters a également publié des images de la pochette du jeu pour différentes régions. F1 2020 devrait arriver en juillet pour PlayStation 4, Xbox One (y compris la Xbox One X), Windows PC (DVD et Steam) et Google Stadia.

Circuit de Zandvoort en F1 2020

Illustration de couverture de F1 2020

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: