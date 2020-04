Comment Alonso a manié une pêche dans une bataille amère avec Ron Dennis

Dans le tour d’horizon: une anecdote qui raconte la rupture des relations entre Fernando Alonso et McLaren il y a 13 ans.

Dans le rose – Matt Bishop (Google)

L’ancien chef des communications de McLaren décrit la méthode inhabituelle d’Alonso pour liquider le directeur de l’équipe, Ron Dennis, lorsque la paire est tombée au Hungaroring en 2007: “(Ron’s) est très précis à propos de tout ce qui est égal. Il admet être ‘OCD’ à propos de la propreté. Et l’un des ce qu’il déteste absolument par-dessus presque tout le reste, ce sont les gens qui mangent des fruits juteux sans couteau ni fourchette. Donc, si vous mangez une nectarine ou une pêche ou une prune, Ron veut que vous le mettiez dans une assiette, ayez un couteau bien aiguisé, Stabilisez-le avec la fourchette, coupez-le avec un couteau bien aiguisé, puis mettez de petits morceaux de fruits dans votre bouche avec la fourchette. Fernando est arrivé avec, je pense, la pêche la plus grande et la plus mûre que j’aie jamais vue. à côté de Ron (slurping) comme ça et laisser tout le jus couler dans sa barbe et laisser les morceaux de pulpe de fruits dans sa barbe. Pas tout le monde présent aurait su à quel point Ron aurait été pénible de trouver ça mais croyez-moi, Fernando Fernando était définitivement sur un nu mber alors avec Ron … Mais c’est Fernando. Fernando est un excellent pilote. Excellent chauffeur. Il est également opérateur. “

Gasly soutient toujours Red Bull malgré les critiques en ligne (Racer)

“” En 2019 et 2020, notre génération, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Sauf Seb (Vettel) qui est la seule et la seule exception! Nous le poussons toujours à être sur Instagram, car ce n’est pas normal de nos jours de ne pas être sur des médias sociaux.”

Nederlandse raceteams tussen hoop en vrees: «Vuilnisbak zit vol proefballonnen» (NOS – Néerlandais)

Van Amersfoort répond à la suggestion de Bernie Ecclestone de suspendre le championnat, affirmant qu’il “ne le prend pas au sérieux” et que “son temps est écoulé”.

Quelle triste nouvelle, je ne peux pas croire que je ne partagerai plus de conversation, des histoires incroyables avec toi Ricardo. vous êtes l’un des gars de ma carrière qui m’a le plus appris. Tu vas tellement me manquer.

Notre titre de Formula Nippon 2006 a été l’un des moments les plus mémorables de ma carrière pic.twitter.com/nRtogqMjPW – Benoit Treluyer (@BenoitTreluyer) 25 avril 2020

Très triste d’apprendre que Ricardo Divila nous a quittés. Je l’ai rencontré il y a longtemps au Japon et j’ai toujours senti que c’était un homme spécial avec une compréhension unique du sport automobile. Amigo vous manquera! Muito obrigado🙏 RIP pic.twitter.com/kdYm2sKthN – Pedro de la Rosa (@ PedrodelaRosa1) 25 avril 2020

Ricardo, je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec vous et vous appeler un ami. Votre opinion que j’ai toujours appréciée en écoutant vos histoires de vie et de sport automobile que j’ai pu et que j’ai écoutées pendant des heures. Moi et mes amis ne pouvions pas croire combien d’énergie vous possédiez tous les jours pic.twitter.com/08OIFZpaMr – Jann Mardenborough (@Jannthaman) 25 avril 2020

Il y a 45 ans aujourd’hui, Jochen Mass a remporté le Grand Prix d’Espagne après qu’il ait été écourté après qu’un accident eut tué cinq spectateurs. La F1 n’a plus jamais visité le parc de Montjuic.

