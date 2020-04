Comment Codemasters essaie d’obtenir plus de pilotes F1 dans les GPs virtuels · .

Le deuxième Grand Prix Virtuel de Formule 1 aura lieu ce week-end. Une course sur l’Albert Park, où le véritable championnat aurait dû s’ouvrir il y a deux semaines, prendra la place du Grand Prix du Vietnam, qui aurait dû avoir lieu dimanche.

La première tentative du championnat d’organiser une course virtuelle à la place d’un événement réel a attiré une participation décevante de la grille de F1 2020. Seuls deux pilotes actuels se sont joints à nous. Cela contraste avec la tentative d’IndyCar de participer à une course similaire le week-end dernier, qui a attiré la majorité de ses pilotes actuels.

Le Grand Prix Virtuel de Bahreïn a eu lieu sur le jeu officiel F1 2019 du sport. Paul Jeal, directeur de la franchise F1 du fabricant de jeux Codemasters, a expliqué dans une interview exclusive pour . pourquoi les pilotes de F1 ont largement snobé la course, et pourquoi il espère que cela changera au cours de la prochains tours du championnat.

L’annonce tardive de la course – les détails de celle-ci n’ont été rendus publics que deux jours avant l’événement – a inévitablement contribué à la participation limitée des pilotes. Certains craignaient également d’être «montrés» par des joueurs de haut niveau.

“De toute évidence, le scénario de rêve est que les 20 pilotes de F1 s’affrontent virtuellement les uns contre les autres”, a déclaré Jeal. “Mais la Formule 1 est un peu unique en ce sens que certains pilotes sont très engagés dans ce monde et certains ne le sont pas.

«Je pense que dans n’importe quel sport, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre leur meilleur pied en avant, pour ainsi dire, donc je suis sûr qu’il y a une certaine nervosité pour les gens qui ne jouent peut-être pas à des jeux vidéo ou qui n’ont pas joué dans le dans le passé pour s’impliquer, certainement dans ce délai immédiat. »

Les restrictions croissantes dues à la pandémie mondiale ont ajouté une autre limitation. “Nous avions des gens répartis dans le monde entier, certains avaient un kit, certains non, certains avaient la PS4, certains avaient un PC, alors essayer de le mobiliser rapidement était un vrai défi”, a ajouté Jeal.

«Évidemment, la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le monde avec le verrouillage ajoute certainement au défi. Carlos Sainz [Jnr], Je pense qu’il voulait s’impliquer mais il est coincé en Espagne et son gréement à Londres. Un de nos gars avait l’habitude de travailler dans les sports électroniques en Espagne, donc il a creusé pour voir s’il pouvait aider avec divers morceaux. Même cela est un défi parce que je pense que partout dans le monde, les gens ne veulent probablement pas vraiment inviter un tas de gars de la technologie à venir chez eux et à installer des plates-formes et des trucs.

“Donc, ça va probablement être quelque chose qui prend un peu de temps juste pour voir à travers. Mais j’espère certainement que nous verrons quelques pilotes de F1 de plus, dirons-nous, dans la course de ce week-end que la première. C’est certainement l’ambition. “

Les événements Esports habituels de F1 se déroulent dans un seul endroit, ce qui signifie que les joueurs peuvent être mis en réseau localement. La série Virtual Grand Prix a le défi supplémentaire d’être tenue à distance, ce qui signifie que les pilotes doivent gérer eux-mêmes tout problème technique.

Verstappen n’est pas un habitué de F1 2019 “Le plus dur, c’est que les gars d’Esports sont tous des PC – ou peu importe – des fous. Noix techniques. Ils comprennent la mise à jour des pilotes, du matériel, du micrologiciel, quels problèmes [there] sont.

“Lorsque vous rencontrez des gens qui allument leur PC beaucoup moins fréquemment, ne sont pas habitués aux jeux, dans le monde des PC, en particulier, il y a beaucoup de choses où vous pouvez voir des pilotes obsolètes. Essayer de parler aux gens à travers beaucoup de choses assez techniques nécessite évidemment un peu plus de temps. Chaque fois que vous obtenez un nouveau pilote sur la grille, il y a une courbe d’apprentissage.

“Certains de ces gars sont des méga-stars, ils ne sont pas seulement disponibles 24h / 24 et 7j / 7 pour que nous puissions prendre le téléphone et les guider à travers une partie de ce processus.”

Cependant, un pilote notable qui dispose de l’équipement nécessaire et participe régulièrement à des courses en ligne, Max Verstappen, a choisi de ne pas participer. Le coureur Red Bull a dit qu’il “ne jouait pas à ce jeu et je devais m’y adapter” et qu’il ne voulait pas “courir dans le dos”.

Bien que Jeal ne s’attende pas à ce que Verstappen participe à la course de ce week-end, il a déclaré que l’intérêt de la série Virtual Grand Prix n’était pas de faire courir les meilleurs coureurs de F1 derrière les coureurs élites Esports.

«Lorsque vous faites la course ou jouez à un jeu vidéo, chacun a sa propre façon de jouer, je suppose, et vous ne pouvez consacrer qu’une certaine quantité d’entraînement à n’importe quel jeu. Donc je sais qu’il est très, très sérieux avec beaucoup de ses trucs iRacing et rFactor qu’il fait avec Team Redline. Il est donc probablement dans des championnats virtuels et voulait dominer cela.

«Je pense que probablement aussi une petite partie, il pensait probablement que les gars d’Esports allaient être impliqués. Je pense que la citation que j’ai lue sur votre site Web était qu’il ne voulait pas se promener à l’arrière.

“Nous espérions, une fois que nous aurons traversé ces premières courses et que vous verrez, en fait, ce sont les pilotes de F1 à l’avant, tous les gars du” vrai sport automobile “à l’avant. J’espère donc qu’avec le temps, les gens verront cela et commenceront à graviter davantage vers cela parce que, ce que nous n’essayons pas de faire, c’est que nous ne voulons pas qu’ils soient détruits par les Egamers. Ce n’est certainement pas ce que nous voulions dans notre série.

Certaines équipes ont renommé leurs voitures depuis l’année dernière «Je pense que si vous êtes un fan et que Max Verstappen est à la 16e place, ce n’est pas vraiment pour cela que vous vous accordez. J’espère donc qu’avec le temps, il sera plus enclin à participer. “

Outre les obstacles pratiques, il y avait d’autres raisons, moins tangibles, pour lesquelles certains pilotes – et leurs équipes – étaient réticents à participer. “Lorsque vous avez certaines équipes qui ont eu des changements de marque assez importants de l’année dernière à cette année, cela peut parfois avoir un impact – ainsi que juste s’ils veulent s’impliquer – avec d’anciens logos et sponsors et partenaires et tout cela type de choses. C’est donc une situation assez fluide en fonction des circonstances individuelles. “

Codemasters développe actuellement la prochaine édition du jeu, F1 2020, et cherche à savoir si des graphiques à jour peuvent être portés dans la version actuelle pour permettre aux pilotes de courir dans leurs dernières livrées.

«De notre point de vue, nous créons un jeu itératif annuel», explique Jeal. “Donc, beaucoup de choses qui entrent dans un jeu ne sont pas nécessairement compatibles avec un précédent.

“Je pense certainement qu’il existe un moyen de le faire, c’est à quelle vitesse nous pouvons mobiliser cela en même temps que nous essayons de ne pas avoir autant d’impact sur le jeu de cette année.”

Codemasters veut que les pilotes courent au Vietnam virtuel De même, les deux nouveaux circuits de F1 2020 – la piste de rue de Hanoi au Vietnam et le Zandvoort rénové aux Pays-Bas – pourraient être ajoutés afin que les nouveaux pilotes puissent courir sur eux. Entre-temps, le circuit australien d’Albert Park sera utilisé pour le Grand Prix virtuel de ce week-end qui se déroulera dans la fente du Grand Prix du Vietnam.

“La dénomination est un peu bizarre parce que je pense que la Formule 1 la nomme en fonction de la vraie saison du Grand Prix et donc c’est le report de la course au Vietnam”, a déclaré Jeal. «Évidemment, la course au Vietnam n’existe pas en F1 2019.

“L’une des grandes choses que nous examinons est évidemment de pouvoir faire la course sur les nouvelles pistes, de les moderniser ou de construire sur l’ancien jeu, qui semble être un défi compte tenu de la taille de celles-ci.”

Cependant, Codemasters fait face aux mêmes obstacles que la plupart des entreprises basées en Grande-Bretagne à l’heure actuelle: leur main-d’œuvre est basée à domicile en raison des restrictions de mouvement à la suite de la pandémie.

“Il va être plus difficile que d’habitude pour nous tous de travailler à pleine capacité compte tenu de la situation actuelle”, a déclaré Jeal. “Donc, je suppose que nous ne faisons que passer à travers cela pour le moment et déterminer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Il y aura une feuille de route itérative, je suis sûr, de la façon dont nous pouvons diffuser un peu plus la marque au fur et à mesure que nous avançons tout au long de cette chronologie. “

Avec plus de temps pour confirmer les inscriptions de ce week-end et les connaissances que les Grands Prix virtuels se dérouleront pendant plusieurs semaines, Jeal espère voir plus de pilotes se joindre à la fête.

Les livraisons de voitures pourraient être mises à jour pour la série Virtual GP «Cela faisait littéralement trois jours, je pense que les gens devaient [first] grille, trouver des offres et leur faire parvenir et d’autres choses. Certes, le délai d’exécution est un peu plus détendu.

«Nous ne savons pas encore exactement ce qu’est la grille, mais certains créneaux commencent à se remplir. Je pense que Lando [Norris] faisait de son mieux sur son stream pour appeler les autres et les inviter. J’espère que quelques-uns d’entre eux viendront également courir, voir qu’il s’amuse, voir que cela touche beaucoup de monde.

«Avoir quelques pilotes de F1 de plus là est évidemment le but. Beaucoup de gars du sport automobile se sont très bien débrouillés donc c’était bien aussi, c’est certainement ce que j’aimerais voir.

“Évidemment, c’est un format qui est là pour rester pour une période de temps inconnue en ce moment, donc je pense que les gars qui montent à bord et l’embrassent tôt, j’espère encourageront les autres à participer.”

