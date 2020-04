Comment conduire la voiture la plus puissante de F1 · .

La génération actuelle de voitures de Formule 1 sont des machines incroyables.

Ils sont plus rapides sur un tour que tout ce que le sport a jamais vu. Leurs hybrides turbo sophistiqués fonctionnent à un niveau d’efficacité au-delà des voitures de route ordinaires.

Mais en termes de puissance brute pure, les moteurs F1 d’aujourd’hui restent dans l’ombre des machines scandaleuses qui rôdaient sur la piste de Formule 1 du monde il y a trois décennies et demie.

La technologie à l’époque de «l’ère turbo» de la F1 était positivement préhistorique par rapport à aujourd’hui. Et les ingénieurs étaient liés de manière beaucoup plus lâche par la réglementation et les restrictions sur les dépenses étaient pratiquement inconnues. Cela a donné des résultats spectaculaires.

Une comparaison révélatrice entre hier et maintenant est visible dans l’approche des équipes en matière de qualification. Alors que les moteurs devaient être réglés pour les courses pour améliorer la fiabilité, leur pleine puissance des moteurs turbo pourrait être libérée pour un seul tour de qualification, tout comme les turbos hybrides V6 1,6 litre d’aujourd’hui.

Aujourd’hui, les unités de puissance sont conçues pour durer au moins sept courses et des modes de performance spéciaux sont activés pour les courses de qualification. Mais il y a 35 ans, pour les équipes soutenues par le constructeur avec de l’argent et du matériel à brûler, se qualifier signifiait installer un moteur pour un seul tour de puissance totale avec des résultats explosifs – souvent littéralement.

Surer a fait équipe avec Piquet à Brabham. Seule une infime poignée de pilotes a pu expérimenter le pic de performance époustouflant de la Formule 1. L’un d’eux était Marc Surer, qui a passé 1985 à conduire le BT54 de Brabham avec son puissant turbo BMW à quatre cylindres, qui avait déjà amené Nelson Piquet au premier championnat du monde pour un pilote turbo. Il a récemment décrit l’expérience aux .. «Raffiné» et «pilotable» n’étaient pas des mots qui figuraient en bonne place dans la conversation…

“Un moteur de Formule 1 sans turbo avait 150 chevaux”, a-t-il expliqué. «Comme un stock d’une voiture de route, il était de 1,5 litre. C’était un petit moteur sans puissance. »

Le turbo a propulsé cette puissance à environ 850 ch en version course. Sa courbe de fourniture d’énergie ressemblait plus à une ligne verticale – «rien ou tout», comme l’a dit Surer.

Le turbo BMW à quatre cylindres avait 200 ch de plus que Surer ne le pensait, comme le coup d’un interrupteur d’éclairage. Quoique celui où l’ampoule clignote après quelques secondes de retard, le retard chronique était une autre des lacunes du turbo. Cela a conduit Surer et ses contemporains à développer des styles de conduite très inhabituels.

“Lorsque vous entrez dans le coin, vous desserrez les freins et à fond sur l’accélérateur, vous entrez dans le coin, pour [turbo] », a expliqué Surer. «Et puis, sortant du coin, soudain, le pouvoir veut venir.

«En ce moment, vous devez revenir en arrière sinon vous tournez. Vous reculez les gaz parce que soudain, vous aviez trop de puissance. C’était donc un style de conduite très étrange.

«Bien sûr, vous vous y adaptez enfin. Mais je pense que la voiture la plus difficile à conduire était le turbo de BMW. » Sans surprise, il a décrit la tentative de faire la même chose dans des conditions humides comme une «catastrophe».

Si cela semble assez dur dans les réglages de course, pour les courses de qualification, le moteur serait «tourné à la limite» des performances maximales. Il pouvait résister à ce traitement pendant un seul tour – tout au plus – «puis le moteur était mort».

“Si vous deviez abandonner le tour, vous ne pourriez pas en faire un autre”, a expliqué Surer. «Le moteur était parti. Ils jettent le moteur après ça.

“Pour les qualifications, vous avez aligné la dernière fois pour vous qualifier au maximum – je pense que c’était six barres – boost.”

“Vous avez toujours voulu des lignes droites plus longues …” Surer n’a appris la véritable performance des turbos BMW de Paul Rosche, avant le décès du concepteur du moteur en 2016. “Paul Rosche m’a dit des années plus tard, quand j’ai dit” nous avions environ 1 200 chevaux “qu’il a dit ‘Marc, je dois te dire, c’était 1400… ”

Entièrement déchaîné, le moteur produisait des niveaux de puissance que le châssis de l’époque avait du mal à contenir.

«Avec toute la puissance, vous pouvez faire tourner la roue jusqu’au quatrième rapport», sourit Surer. «Et puis, en cinquième et sixième, vous avez commencé à partir. Et puis la ligne droite était terminée! Vous avez donc toujours voulu des lignes droites plus longues.

«C’était un sentiment impressionnant. Je suis sûr que c’est comme si vous vous asseyiez sur une fusée allant vers la lune, ce doit être le même sentiment. Dans la ligne droite, ça allait comme un enfer. Et c’est le moment où vous avez mis la cinquième vitesse quand vous avez enfin pu augmenter toute la puissance et accélérer… cette expérience était incroyable. »

Marc Surer parlait à . pour une prochaine édition de My F1 Cars. Ne manquez pas la fonctionnalité complète bientôt.

